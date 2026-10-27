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Фото

Умер Давид Ригерт

Яркие кадры из жизни великого штангиста
27 октября на 80-м году жизни умер советский тяжелоатлет, тренер Давид Ригерт. Карьера и достижения неоднократного чемпиона мира, Европы и СССР — в фотогалерее “Ъ”.
Давид Ригерт родился 12 марта 1947 года в селе Нагорное Казахской ССР. Первую штангу будущий чемпион собрал сам в подростковом возрасте из металлолома и противовесов от комбайна На фото: Давид Ригерт на летней Спартакиаде народов СССР в Москве, июль 1971 года
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Давид Ригерт родился 12 марта 1947 года в селе Нагорное Казахской ССР. Первую штангу будущий чемпион собрал сам в подростковом возрасте из металлолома и противовесов от комбайна
На фото: Давид Ригерт на летней Спартакиаде народов СССР в Москве, июль 1971 года

Юрий Долягин / РИА Новости

После службы в армии в конце 1960-х Давид Ригерт перебрался в город Шахты Ростовской области, чтобы тренироваться у знаменитого тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера. В 1978 году он окончил Московский институт физической культуры На фото: во дворце спорта «Лужники», сентябрь 1979 года
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После службы в армии в конце 1960-х Давид Ригерт перебрался в город Шахты Ростовской области, чтобы тренироваться у знаменитого тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера. В 1978 году он окончил Московский институт физической культуры
На фото: во дворце спорта «Лужники», сентябрь 1979 года

Дмитрий Донской / РИА Новости

За свою спортивную карьеру Давид Ригерт установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР. Вершиной его выступлений стала победа на Олимпийских играх 1976 года в Монреале в полутяжелом весе На фото: Давид Ригерт во время тренировки в школе Рудольфа Плюкфельдера, апрель 1973 года
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За свою спортивную карьеру Давид Ригерт установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР. Вершиной его выступлений стала победа на Олимпийских играх 1976 года в Монреале в полутяжелом весе
На фото: Давид Ригерт во время тренировки в школе Рудольфа Плюкфельдера, апрель 1973 года

Василий Турбин / ТАСС

Давид Ригерт шесть раз становился чемпионом мира, девять раз — чемпионом Европы и пять раз — чемпионом СССР На фото: Давид Ригерт (справа) с золотой медалью на 57-м чемпионате Европы по тяжелой атлетике, июнь 1978 года
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Давид Ригерт шесть раз становился чемпионом мира, девять раз — чемпионом Европы и пять раз — чемпионом СССР
На фото: Давид Ригерт (справа) с золотой медалью на 57-м чемпионате Европы по тяжелой атлетике, июнь 1978 года

Игорь Уткин / ТАСС

В 1999 году имя Давида Ригерта было включено в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики
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В 1999 году имя Давида Ригерта было включено в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики

Дмитрий Донской / РИА Новости

После завершения карьеры на помосте Давид Ригерт стал тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Афинах 2004-го был главным тренером сборной России
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После завершения карьеры на помосте Давид Ригерт стал тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Афинах 2004-го был главным тренером сборной России

Евгений Нереди / ТАСС

С женой Надеждой у себя дома, февраль 1980 года
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С женой Надеждой у себя дома, февраль 1980 года

Евгений Недери / ТАСС

На занятиях секции штангистов завода «Красный котельщик», сентябрь 1980 года
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На занятиях секции штангистов завода «Красный котельщик», сентябрь 1980 года

Э. Литвинов / РИА Новости

В 1999-м Давид Ригерт основал Академию тяжелой атлетики в Таганроге На фото: со своими воспитанниками на строительстве тренировочного зала Центра олимпийской подготовки
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В 1999-м Давид Ригерт основал Академию тяжелой атлетики в Таганроге
На фото: со своими воспитанниками на строительстве тренировочного зала Центра олимпийской подготовки

Матыцин В. / ТАСС

Давид Ригерт — заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России
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Давид Ригерт — заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России

Григорий Филиппов / ТАСС

Главный тренер мужской сборной России Давид Ригерт на пресс-конференции на тему: «Подготовка сборной России по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2012»
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Главный тренер мужской сборной России Давид Ригерт на пресс-конференции на тему: «Подготовка сборной России по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2012»

Сергей Кузнецов / РИА Новости

Давид Ригерт во время интервью даёт интервью «Ъ», август 2013 года
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Давид Ригерт во время интервью даёт интервью «Ъ», август 2013 года

Василий Дерюгин / Коммерсантъ

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После завершения карьеры Давид Ригерт организовал под Таганрогом фермерское хозяйство На фото: во время эстафеты Олимпийского огня в городе Шахты, январь 2014 года
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После завершения карьеры Давид Ригерт организовал под Таганрогом фермерское хозяйство
На фото: во время эстафеты Олимпийского огня в городе Шахты, январь 2014 года

Валерий Матыцин / ТАСС