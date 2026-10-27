Умер Давид Ригерт

За свою спортивную карьеру Давид Ригерт установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР. Вершиной его выступлений стала победа на Олимпийских играх 1976 года в Монреале в полутяжелом весе

На фото: Давид Ригерт во время тренировки в школе Рудольфа Плюкфельдера, апрель 1973 года