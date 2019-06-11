Ивана Голунова освободят. Уголовное дело против журналиста издания «Медуза» прекращено. Полицейские, допустившие нарушения, отстранены от работы, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он также намерен добиваться отстранения от должностей высоких руководителей в структуре МВД. Главные вопросы, которые волнуют общественность в связи с делом Голунова, — это наказание виновных и предовтращение подобных ситуаций в будущем. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть услышала общество и попытается частично снять острые темы.

Коренной перелом в деле Ивана Голунова произошел в понедельник. Три самых влиятельных российских издания вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста. Последний раз такое было 19 августа 1991 года в день путча. Степень общественного возмущения постепенно подходила к точке кипения.

Домашний арест журналиста — обычно практикуемый способ выхода пара — в этом случае не сработал.

И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически обнародовал руководство к действию: прокуратура и служба собственной безопасности МВД должны провести расследование и разобраться в деле. И они его провели. Утром во вторник Валентина Матвиенко, по сути, анонсировала благоприятный для общественности исход дела. Хотя ее слова выглядели достаточно безапелляционно: «Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация — я даже не знаю пока, как это назвать».

И затем уже глава МВД Владимир Колокольцев лично озвучил окончательный вердикт — дело прекращено. Непосредственные исполнители — оперативники, которые нарушили закон, — отстранены от работы, понесут наказание и большие полицейские чины. По крайней мере, министр внутренних дел намерен этого добиваться.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России: Мной принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина. Считаю, что, независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены.

Понятно, что если Голунов невиновен, значит, должны ответить те, кто подбрасывал наркотики — это теперь главное требование разгневанной общественности. Трудно сказать, как поступит московская полиция, однако, принимая во внимание большой общественный резонанс, высока вероятность, что их все-таки посадят. Хотя есть устойчивый тезис, что система своих не бросает. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в интервью «Ъ FM» выразил уверенность в том, что виновных все-таки накажут: «Надеюсь, что эта история будет доведена до конца. Это очень важно, поскольку такое проявление журналистской солидарности совершенно беспрецедентно. Это хорошая встряска как для журналистского сообщества, так и для нашей правоприменительной системы».

Власть услышала общество. Тем более приятно, что это произошло перед Днем России. Согласие в канун праздника — что может быть лучше? 12 июня обретает второе дыхание. Торжество демократии, справедливость, сохранение народа — не об этом ли говорится с самых высоких трибун последние 20 лет так точно? Но это все лирика. Второй главный вопрос: как сделать так, чтобы подобное не повторилось? Нужно менять систему. По крайней мере, реформировать статью 228 ст. УК РФ.

И вот мы видим — пошли круги по воде. На громкие события отреагировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин: он требует решить проблему — тысячи людей безвинно сидят в тюрьмах. Депутаты Госдумы вроде бы обещают внести изменения в законодательство. Как ни странно, дело Голунова помогло Владимиру Путину — президент, по крайней мере, попытается возглавить этот реформаторский порыв — объявит на «Прямой линии» о новых важных инициативах. Будет с чем выйти к народу — уже немало.