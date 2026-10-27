В Севастополе пообещали вернуть свет через пару дней
В Севастополе ввели график подачи электричества, для восстановления нормального электроснабжения потребуется несколько дней. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Утром 27 октября на предприятии «Севастопольэнерго» сообщили о вынужденном ограничении электроэнергии.
«Сейчас следуем графику "2 через 6", однако из-за аварийной ситуации за пределами нашего региона, к сожалению, есть вероятность, что даже такой график выдерживать сегодня не получится. Энергетики делают все возможное… Ситуация сложная, и ограничения, скорее всего, продлятся несколько дней»,— уточнил губернатор. Он также призвал жителей города по возможности воздержаться от использования лифтов, зарядить гаджеты и пауэрбанки, временно отказаться от использования мощных электроприборов.
В соседнем Крыму, по информации ГУП РК «Крымэнерго», тоже сегодня ввели ограничения потребления электроэнергии. По словам энергетиков, из-за повреждений на магистральных электросетях снизилась пропускная способность линий.