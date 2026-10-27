Нетаньяху обвинил оппозицию в попытке «украсть» парламентские выборы
Представители оппозиционных партий, в том числе арабских, пытаются сфальсифицировать результаты выборов в Кнессет (парламент). Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
С самого утра глава правительства публикует призывы к сторонникам правящей коалиции прийти на избирательные участки и проголосовать. «Сторонники левых сил идут на избирательные участки, в то время как сторонники правых проявляют безразличие»,— написал он в Telegram-канале.
Биньямин Нетаньяху обратил внимание и на нарушения на избирательных участках: порчу бюллетеней и попытку подкупить избирателей. Как писал 13-й канал, в Негеве полиция задержала трех человек, которые предлагали избирателям деньги в обмен на то, что они проголосуют за Мансура Аббаса — лидера партии РААМ, представляющей интересы арабов.
Одна из крупнейших оппозиционных партий Яшар прокомментировала заявления господина Нетаньяху и сочла их проявлением паники. «Это не случайность. Он уже готовит почву для оспаривания результатов выборов»,— считают в партии (цитата по The Times of Israel).
По данным на 15:00, явка составила 44,9%. По словам главы ЦИК Дина Ливне, показатель стал рекордным с 1973 года. Всего в парламенте 120 мест. В выборах участвуют 36 партий. Последние предвыборные опросы показали, что праворелигиозная коалиция, сплотившаяся вокруг Нетаньяху и его партии «Ликуд», сможет получить около 50 мандатов. Для формирования правительства необходимо 61 место в Кнессете.