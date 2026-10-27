В столичных термах «черти» водятся

Мультимедийный центр «Люмьер-Холл»: «Мастер-класс по изготовлению "Фонаря Джека". Предоставляется все необходимое: инструменты, заготовки из тыквы. Можно будет вырезать сам фонарь и раскрасить. Все забирается с собой домой. Остались билеты на 31 октября на 12.00. Стоимость 3,5 тыс. руб. Ближайшее мероприятие, посвященное Хэллоуину, — это в пятницу 30 октября концерт в Хэллоуин. Это будет живая музыка, посвященная музыкальным мирам кинематографа и видеоигр вот как раз с хэллоуинской тематикой. 1 ноября, в воскресенье, будет мастер-класс изготовления калаверы в стиле Фриды Кало — это гипсовый череп, который можно будет расписать в мексиканской тематике».

Термальный комплекс GREMM: «31 октября у нас будет тематический вечер "Велесова ночь". В программе будут диджеи на крыше, именно в термах на минус первом этаже будут мастер-классы по игре на гуслях и созданию украшений в народном стиле, а также аромодиагностика и создание оберегов. Билеты выходного дня, 3 часа посещения — 4,4 тыс. руб., на 5 часов посещения — 5,2 тыс. руб.».

Бар «Ровесник»: «Хедлайнером у нас будет LIZER. Выступление будет примерно к часу-двум ночи. Открытие дверей примерно с шести вечера. На всех этажах будут различные активности. Например, на втором — шахматный турнир. Также еще различные мастер-классы, игра в "Мафию", ну и, соответственно, с 11 начнется сама вечеринка. Билеты еще есть. На одного будет стоить 2 тыс. руб., а парный — 3,5 тыс. руб.».