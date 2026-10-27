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Радио «Ъ FM»

В столичных термах «черти» водятся

Чем москвичей будут пугать и развлекать в последнюю ночь октября
Хэллоуин, Тыквенный спас и Велесова ночь: столичные заведения активно готовятся к 31 октября. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка развлечений, в этом году интерес москвичей к мероприятию сохраняется. При этом тематика праздника сильно расширилась. Кто-то будет проводить спокойные дневные мастер-классы, другие устроят вечеринку в стиле «Сумерек» или вовсе вспомнят славянские традиции.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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“Ъ FM” связался с московскими музеями и клубами и узнал, что они готовят к 31 октября.

Мультимедийный центр «Люмьер-Холл»: «Мастер-класс по изготовлению "Фонаря Джека". Предоставляется все необходимое: инструменты, заготовки из тыквы. Можно будет вырезать сам фонарь и раскрасить. Все забирается с собой домой. Остались билеты на 31 октября на 12.00. Стоимость 3,5 тыс. руб. Ближайшее мероприятие, посвященное Хэллоуину, — это в пятницу 30 октября концерт в Хэллоуин. Это будет живая музыка, посвященная музыкальным мирам кинематографа и видеоигр вот как раз с хэллоуинской тематикой. 1 ноября, в воскресенье, будет мастер-класс изготовления калаверы в стиле Фриды Кало — это гипсовый череп, который можно будет расписать в мексиканской тематике».

Термальный комплекс GREMM: «31 октября у нас будет тематический вечер "Велесова ночь". В программе будут диджеи на крыше, именно в термах на минус первом этаже будут мастер-классы по игре на гуслях и созданию украшений в народном стиле, а также аромодиагностика и создание оберегов. Билеты выходного дня, 3 часа посещения — 4,4 тыс. руб., на 5 часов посещения — 5,2 тыс. руб.».

Бар «Ровесник»: «Хедлайнером у нас будет LIZER. Выступление будет примерно к часу-двум ночи. Открытие дверей примерно с шести вечера. На всех этажах будут различные активности. Например, на втором — шахматный турнир. Также еще различные мастер-классы, игра в "Мафию", ну и, соответственно, с 11 начнется сама вечеринка. Билеты еще есть. На одного будет стоить 2 тыс. руб., а парный — 3,5 тыс. руб.».

Помимо традиционных вечеринок московские рестораторы к 31 октября готовят специальные квесты, шоу и обновляют меню. При этом некоторые заведения уже начали праздновать, говорит гастрожурналист Аня Батурина:

Продажи билетов на новогодние елки выросли в среднем на 10%

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«Московские рестораны и бары подготовили программу на любой уровень подготовки к празднику. Секретный бар Hanky 3/7 на одну ночь перенесется в Лондон 1814 года. Вдохновение нашли в сериале "Табу" с Томом Харди. Так что гостей ждут свечи, морские карты, контрабандистская эстетика. В The Bix решили не ограничиваться одной ночью и устроили целую неделю Хэллоуина. Бар уже превратился в заброшенный особняк с привидениями. 28 октября здесь выступит бурлеск-театр "Сахарная Фабрика". 30-го команда отправится на костюмированное шествие по соседним барам. А 30 и 31 октября пройдут вечеринки. В сети бургерных Burger Heroes появился Фредди Крюгер. Бургер назвали в честь этого героя фильма ужасов. В OSHI Izakaya к празднику подготовили необыкновенный кинетический десерт: летучая мышь с тыквой в лапках умеет расправлять черные крылья».
По данным “Ъ”, московские заведения традиционно ждут роста посещаемости на 15-30% в последнюю ночь октября. В прошлом году, как писали СМИ, многие бары были полностью заполнены, а билеты на вечеринки стоили по 5-10 тыс. руб.
Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует рекордные расходы американцев на празднование Хэллоуина в 2026-м. Отмечать праздник планируют 74% жителей страны, совместно они могут потратить $13,5 млрд.
Ресторанный бизнес
Москва
Гостинично-туристический рынок

Авторы

  • Ульяна Горелова
    редактор