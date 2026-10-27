«Совкомфлот» за 9 месяцев увеличил чистый убыток по РСБУ на 17%

Выручка «Совкомфлота» в отчетном периоде сократилась на 2% — до 85,5 млн руб. Долгосрочные обязательства группы с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства за тот же период снизились с 31,75 млрд до 31,67 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2026 года.