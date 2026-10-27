«Совкомфлот» за 9 месяцев увеличил чистый убыток по РСБУ на 17%
Чистый убыток ПАО «Совкомфлот» по РСБУ за январь–сентябрь 2026 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 787,8 млн руб., следует из отчетности компании.
Выручка «Совкомфлота» в отчетном периоде сократилась на 2% — до 85,5 млн руб. Долгосрочные обязательства группы с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства за тот же период снизились с 31,75 млрд до 31,67 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2026 года.
В отчете отмечается, что по состоянию на 30 сентября общество имеет возможность привлечь до 23,5 млрд руб. по кредитному договору с банком, заключенному в отчетном периоде. Средства планируется направить на финансирование капитальных затрат компаний группы «Совкомфлот».