Президент Грузии признала, что протесты начались из-за ошибки властей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти недооценили риски проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. «В результате мы получили неприемлемый ее формат и российского депутата в кресле председателя нашего парламента. Случившееся оскорбило нашу общественность и вызвало протест всего народа»,— заявила госпожа Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили призвала к диалогу все политические силы страны. «Все должны понимать, что противостояние наносит удар по каждому из нас, наносит удар государству и укрепляет только врага. Когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность»,— сказала она. Всех, кто «поставил страну перед такой угрозой», президент пригрозила привлечь к ответственности. «Понятно предназначение этих людей, стремящихся только к эскалации и дестабилизации. Их цель — реализация многовекового плана России расколоть грузинское общество, ослабить государство и подорвать независимость нашей страны»,— сказала она.

Напомним, в четверг в Грузии вспыхнули многотысячные протесты. Причиной стал визит в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особенно граждан страны возмутило то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

В четверг протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера (он сегодня покинул пост), а также глав Службы госбезопасности и МВД. Полиция применила против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. В пятницу полиция отчиталась о том, что во время акций протеста было задержано 305 демонстрантов.

Сегодня акция протеста у здания парламента возобновилась. При этом, пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Грузии русофобской провокацией. МИД РФ «настоятельно рекомендует» россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.