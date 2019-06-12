Военный совет Судана пообещал освободить всех политзаключенных

Переходный военный совет Судана пообещал выпустить из тюрем всех политических заключенный, сообщил журналистам спецпредставитель премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али, находящегося в Хартуме с посреднической миссией.

«Обе стороны, военный совет и "Силы за свободу и перемены", договорились о следующем: сохранение договоренностей, которые были достигнуты на переговорах ранее, согласие военного совета на освобождение политических заключенных и согласие "Сил за свободу и перемены" остановить акцию гражданского неповиновения»,— цитирует заявление политика «Аль-Джазира».

Столкновения в суданском Хартуме начались после того, как в столицу был введен спецназ для разгона палаточного лагеря оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. При разгоне погибло более ста человек. ООН решила вывести часть персонала из страны, в Судан перестают летать авиакомпании, ввели круглосуточное патрулирование суданских городов. Несколько военных были арестованы за жестокость во время разгона.

Подробнее о ситуации в Судане — в материале “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».