Военный совет Судана арестовал нескольких военных за жестокость во время разгона лагеря оппозиции.

Переходный военный совет Судана арестовал нескольких военнослужащих армии страны за жестокость во время разгона палаточного лагеря оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба, сообщил телеканал «Аль-Арабия». По словам военного совета, была создана комиссия по расследованию происшествия.

Телеканал отметил, что комиссия уже получила предварительные доказательства в отношении нескольких сотрудников, которые были оперативно помещены под стражу. Вскоре они будут переданы судебным органам.

Напомним, 3 июня в суданском Хартуме начались столкновения, после того как в столицу был введен спецназ. Как утверждают СМИ, перед ним была поставлена задача разогнать палаточный лагерь оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. При разгоне лагеря погибло более ста человек. ООН решила вывести часть персонала из страны, в Судан перестают летать авиакомпании, а военные страны ввели круглосуточное патрулирование городов

Подробнее о ситуации в Судане — в материале “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».