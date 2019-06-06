ООН объявила о переводе части персонала из Судана

ООН решила перевести часть персонала из Судана. Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление представителя организации Эри Канеко, организация временно отзовет из Хартума неосновной персонал.

«Все операции Организации Объединенных Наций в Судане продолжаются»,— добавил представитель ООН. Он не уточнил, сколько именно сотрудников организации будет отозвано.

Ранее Великобритания приняла решение отозвать часть персонала своего посольства в Судане. Также британские власти посоветовали гражданам Великобритании не ездить в Хартум и его окрестности.

Напомним, в понедельник в Хартуме начались столкновения, после того как в столицу был введен спецназ. Как утверждают СМИ, перед ним была поставлена задача разогнать палаточный лагерь оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Разбор баррикад и палаточного лагеря — одно из требований Переходного военного совета (ПВС) на переговорах с оппозицией о будущем Судана. Более ста человек погибло при разгоне лагеря.

Подробнее о ситуации в Судане — в материале “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».