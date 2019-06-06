Взгляд на Судан как на Майдан

Более ста человек стали жертвами столкновений при разгоне лагеря оппозиции в суданском Хартуме. В итоге местная оппозиция отказалась от переговоров с военными, управляющими страной после отставки в апреле этого года президента Омара аль-Башира. На этом фоне Совбез ООН так и не смог принять заявление по ситуации в Судане: Китай и Россия выразили несогласие с текстом, подготовленным западными странами. Российские дипломаты сравнивают происходящее в республике с событиями на Украине.

101 человек погиб, 326 получили ранения во время разгона палаточного лагеря оппозиции в Хартуме. Об этом сообщил вчера на своей странице в Facebook Центральный комитет врачей Судана, поддерживающий оппозицию. Еще утром речь шла о 60 погибших, однако тогда же было высказано предположение, что это не последняя информация. По словам врачей, террор продолжается, число погибших и раненых растет.

Столкновения в Хартуме начались в понедельник, после того как в столицу был введен спецназ. Как утверждают СМИ, перед ним была поставлена задача разогнать палаточный лагерь оппозиции у здания министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Разбор баррикад и палаточного лагеря — одно из требований Переходного военного совета (ПВС) на переговорах с оппозицией о будущем Судана. Протестующие бессменно находились у принадлежащего военным комплекса зданий с начала апреля, когда на улицы суданских городов вышли десятки тысяч человек: они потребовали отставки президента Омара аль-Башира. После того как власть в стране перешла в руки ПВС, а президент и его ближайшее окружение были арестованы, лидеры протестного движения, возглавляемого Суданской ассоциацией профсоюзов, отказались уводить людей с улиц.

На фоне сообщений о погибших и раненых глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о готовности к продолжению диалога с оппозицией, предложив открыть «новую страницу навстречу будущему». Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. При этом еще во вторник генерал говорил об отмене переговоров, формировании временного правительства и проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев. Ранее оппозиция и военные договорились о создании временного совета, который бы управлял страной в течение трех лет и постепенно готовил страну к выборам. Камнем преткновения оставалось распределение мест в совете между гражданскими и военными.

Суданцы, с которыми поговорил “Ъ”, высказали сомнение в объективности расследования, указывая на то, что именно ПВС стоит за разгоном демонстрантов. Со своей стороны, военные заявили, что операция была направлена не против гражданской оппозиции, а против преступников, просочившихся в ее ряды. «Операция проводилась на прилегающей к площади улице Нил, ведущей в район Колумбия. Этот район, ставший рассадником преступности и коррупции, создает реальную угрозу безопасности граждан»,— заявил официальный представитель ПВС Шамс ад-Дин Каббаши. «Мы сожалеем, что ситуация получила такое развитие»,— отметил он.

Однако оппозиция отвергла все призывы военных к диалогу. Кроме того, она считает, что за столкновениями в Судане стоят ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. Во вторник профсоюзы на своих страницах в Twitter призвали «некоторые арабские страны убрать руки от Судана и прекратить поддерживать военный совет». «ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет поддерживают военных, так как боятся, что в случае перемен граждане Судана вернутся с йеменской войны»,— пояснил “Ъ” один из активистов суданской оппозиции Абдеррахим Абаязид Хасан. Напомним, что Судан участвует в военной кампании в Йемене на стороне арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. По словам активиста, саудовское и эмиратское правительство отправили суданским военным не только деньги, но и новое вооружение для борьбы с оппозицией. Он также выразил сожаление в связи с поддержкой военных со стороны России и Китая. «У Москвы и Пекина были активные связи с предыдущим режимом, и они не хотят терять достигнутое ранее»,— предположил Абдеррахим Абаязид Хасан.

«Военные хотят разделить власть с так называемой структурированной оппозицией, не допустив при этом к власти профсоюзы, то есть наиболее массовый сегмент оппозиционного движения. В ближайшее время стоит ожидать перелома ситуации: либо военные с опорой на "структурированную оппозицию", а также Саудовскую Аравию, ОАЕ и Египет дожмут профсоюзы и те на несколько лет уйдут с общественно-политической сцены, либо профсоюзы с опорой на западников сметут военных и вновь построят в стране парламентскую республику»,— сказал “Ъ” доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серёгичев.

Раскол международного сообщества вокруг ситуации в Судане особенно ярко проявился на заседании Совбеза ООН во вторник, где не смогли принять заявление о событиях в африканской республике. По данным СМИ, в документе говорилось о призыве членов Совбеза к военным властям Судана и оппозиции «продолжить совместную работу над разрешением нынешнего кризиса на основе консенсуса». Однако Китай при поддержке России выступил против документа. Против были также Кувейт и еще три африканские страны. «Мы не хотим продвигать несбалансированное заявление, которое может привести к ухудшению ситуации»,— сказал журналистам заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в такой ситуации следует «быть очень осторожными».

«Западники сейчас "закусили удила", видимо, ситуация в Судане развивается не так, как им нужно,— пояснил корреспонденту ТАСС специально для “Ъ” российский дипломатический источник.— Они науськивали протестующих, демонстрантов, подговаривали их не идти навстречу военным. Когда даже вырисовывались какие-то договоренности, им говорили: "Нужно двигаться дальше, нельзя прекращать протест". По сути, это украинский сценарий, есть информация, что их даже печеньками кормили». Источник подчеркнул, что в Судане началась кампания по дезинформации и очернению военных. Ранее в Москве высоко оценили заявление Абдель Фаттаха аль-Бурхана о создании технократического правительства и призвали все суданские силы к разрешению конфликта на основе диалога. «Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство неприемлемы, чреваты обострением конфронтации»,— отметили в МИД РФ во вторник. О трагедии в Хартуме в сообщении не упоминалось.

После того как члены Совбеза не смогли договориться, представительства Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Нидерландов и Швеции при ООН распространили свое заявление, где выразили озабоченность прекращением переговоров между военными и оппозицией. Еще одно схожее заявление сделали во вторник США, Великобритания и Норвегия.

Впрочем, и в Москве, и в западных столицах пока все же занимают выжидательную позицию, считая, что в первую очередь свою оценку происходящему должна дать региональная организация — Африканский союз. Ранее он призывал ПВС к скорейшей передаче власти гражданским лицам.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова; Мария Хренова, корр. ТАСС в Нью-Йорке