Военные Судана ввели круглосуточное патрулирование городов

Военные усилят круглосуточное патрулирование во всех городах Судана, чтобы урегулировать ситуацию в стране. «Военный совет решил усилить присутствие вооруженных сил, сил быстрого реагирования и других регулярных сил для восстановления нормальной ситуации, обеспечения безопасности граждан, разблокирования дорог»,— цитирует «РИА Новости» заявление организации.

Как передает «Аль-Арабия», военный совет также отправил в отставку и на досрочную пенсию более 90 офицеров Службы безопасности и разведки. Причины такого решения названы не были.

Напомним, 3 июня в Хартуме начались столкновения, после того как в столицу был введен спецназ. Как утверждают СМИ, перед ним была поставлена задача разогнать палаточный лагерь оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. При разгоне лагеря погибло более ста человек. ООН решила вывести часть персонала из страны, в Судан перестают летать авиакомпании.

Подробнее о ситуации в Судане — в материале “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».