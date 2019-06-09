Авиакомпании приостанавливают рейсы в Судан

Авиакомпании отказываются от рейсов в Судан на фоне нестабильной политической обстановки в этой стране. О приостановке рейсов из Дубая в Хартум заявила крупнейшая в ОАЭ авиакомпания Emirates, сообщает «РИА Новости». В настоящее время рейсы отменены вплоть до 10 июня, бронирование билетов на будущие даты также недоступно. Кроме того, все свои рейсы в Хартум и Порт-Судан приостановила авиакомпания Flydubai.

Напомним, 6 июня ООН решила вывести часть персонала из Судана. Подобное решение приняло посольство Великобритании.

Напомним, 3 июня в Хартуме начались столкновения, после того как в столицу был введен спецназ. Как утверждают СМИ, перед ним была поставлена задача разогнать палаточный лагерь оппозиции у здания Министерства обороны и Генштаба. Против демонстрантов применили дубинки, огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Разбор баррикад и палаточного лагеря — одно из требований Переходного военного совета (ПВС) на переговорах с оппозицией о будущем Судана. Более ста человек погибло при разгоне лагеря.

Подробнее о ситуации в Судане — в материале “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».