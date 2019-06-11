Песков пообещал, что Путин своевременно рассмотрит ходатайство Колокольцева об увольнении генералов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть сроки, в течение которых Владимир Путин примет решение по ходатайству министра внутренних дел Владимира Колокольцева об отстранении от должности двух генералов из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. «Ходатайство будет рассмотрено своевременно»,— отметил господин Песков в разговоре с ТАСС.

Речь идет об отстранении от должности начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по столице генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Сегодня, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».