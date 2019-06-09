Украинские пасьянсы

Большинство политических сил из числа имеющих реальные шансы попасть в следующий состав Верховной рады Украины и часть из тех, которые туда вряд ли попадут, уже представили свои предвыборные списки. В них немало людей, прежде не имевших отношения к политике, но хватает и тех, кто в парламенте не новичок. Не обошлось без сенсаций: некоторые из кандидатов, прежде демонстрировавших лояльность экс-президенту Петру Порошенко, оказались в списках конкурирующих с его партией сил. Добавляет интриги предстоящим выборам и Михаил Саакашвили, который пока не определился окончательно, вести ли в Раду свой список или примкнуть к одной из существующих партий. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Партия Гройсмана

Одним из первых список из десяти первых лиц своей партии представил действующий премьер-министр Владимир Гройсман. Его «Украинская стратегия Гройсмана» консервативна и строга — в первой десятке нет певцов и артистов, зато есть сразу четыре министра, включая главу минюста Павла Петренко и главу министерства образования и науки Лилию Гриневич, один замминистра, пара народных депутатов, бывший замглавы администрации Петра Порошенко Сергей Марченко и секретарь Винницкого горсовета Павел Яблонский.

Представляя свою партийную команду, господин Гройсман отметил, что отбирал в список только тех людей, которые знакомы с проблемами страны и готовы брать на себя ответственность.

При этом глава кабмина не удержался от выпада в адрес команды Петра Порошенко, которая привела его на премьерский пост. Объясняя свое решение идти в парламент отдельным списком, а не в составе партии господина Порошенко «Европейская солидарность», Владимир Гройсман фактически обвинил бывших товарищей в бездеятельности и неумении работать на результат.

«Я сказал себе, что больше не хочу быть и не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я тратил очень много времени на то, чтобы преодолевать препятствия и многие преграды, которые отдаляли либо не приближали нас быстро к тем изменениям, которые хотели чувствовать люди. И я принял решение: сформировать настоящую команду украинской стратегии»,— заявил Владимир Гройсман на первом съезде своей партии.

Многие из первой десятки «Украинской стратегии Гройсмана» продолжают числиться в партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, которая на выборах 2014 года получила больше 20% голосов. Теперь же рейтинг партии колеблется в пределах десятых долей процента и не позволяет надеяться на прохождение в новый состав Рады. Однако и у «Украинской стратегии» рейтинги пока совсем не обнадеживающие. За эту партию сейчас готовы проголосовать около 1% украинцев, при 5-процентном барьере для прохождения в Раду. Учитывая отказ Владимира Гройсмана от выдвижения от своей партии кандидатов по одномандатным округам — это было объяснено невозможностью за короткий срок провести полноценный отбор одномандатников,— шансы «Украинской стратегии Гройсмана» провести в парламент хотя бы нескольких депутатов кажутся призрачными.

Эксперт Фонда гражданской дипломатии Владислав Сердюк в комментарии для «24-го канала» сообщил, что едва ли не единственным способом все-таки оказаться в Верховной раде для «Украинской стратегии Гройсмана» остается объединение с более рейтинговой политической силой. При этом господин Сердюк уточнил, что на проевропейском либеральном электоральном поле, на которое целится Владимир Гройсман, есть только одна партия, способная стать локомотивом для «Украинской стратегии» — «Голос» Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы».

«Но тут возникает логичный вопрос: зачем «Голосу» тянуть проседающую и, мягко говоря, не очень популярную партию Гройсмана?» — сказал господин Сердюк и добавил, что и «Европейская стратегия» Петра Порошенко вряд ли пойдет на создание альянса с партией премьер-министра, демонстративно дистанцировавшегося от бывшего главы государства.

Партия Порошенко

В списке партии экс-президента, ранее называвшейся «Блоком Петра Порошенко — ''Солидарность''», а теперь — «Европейская солидарность», немало узнаваемых лиц. В ее списке нашлись места для спикера Андрея Парубия, вице-спикера Ирины Геращенко и баллотирующегося уже на седьмой депутатский срок Мустафы Джемилева. Впрочем, в списке есть и не имеющие политического опыта военные, врач и певица София Федина. Не работал в органах законодательной власти и включенный в список заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. В 2015 году он был арестован в Крыму российскими силовиками вместе с еще одним активистом Ильми Умеровым. В 2017 году при посредничестве Турции они были освобождены и приехали в Киев.

Вместе с тем в списке партии Порошенко не оказалось сразу нескольких активных союзников экс-президента. Самой заметной потерей стал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В конце мая он был среди участников съезда «Европейской солидарности», но уже через несколько дней был заявлен в качестве третьего номера в списке партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Официально свой переход в другую партию господин Чубаров объяснил тем, что ему близка предложенная партийным лидером концепция возвращения Крыма под контроль властей Украины. Однако источник “Ъ” в руководстве одной из парламентских фракций говорит, что в партии экс-президента Рефату Чубарову предложили явно непроходное место.

«Рефату Абдурахмановичу предложили место чуть ли не в пятой десятке списка. Это притом что гарантированно ''Солидарность'' проведет в Раду человек 30. Он оказался не просто в зоне риска, а прямо-таки в непроходной части списка. Это похоже на результат каких-то внутренних интриг, а не политического расчета. Все-таки Чубаров — человек с колоссальным опытом, с ним хорошо знакомы иностранные партнеры Украины, он всегда демонстрировал принципиальность, при этом был лоялен Порошенко. Такими людьми не разбрасываются. А для Смешко это просто подарок»,— сказал источник “Ъ”.

Партия Смешко

Игорь Смешко, генерал спецслужб и экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), пришел в большую политику только в этом году, выдвинув свою кандидатуру на выборах президента страны. Несмотря на фактическое отсутствие предвыборной агитации — а штаб господина Смешко не размещал рекламных роликов на ТВ и не развешивал плакаты с портретами и лозунгами кандидата — Игорь Смешко получил в первом туре больше 6% голосов избирателей и занял шестое место, обогнав куда более опытных политиков, таких как Олег Ляшко и Александр Вилкул. После этого он зарегистрировал свою партию «Сила и честь», которая, судя по опросам, имеет неплохие шансы попасть в Раду. Так, согласно данным социологической группы «Рейтинг», за эту политическую силу готовы проголосовать 4,3% украинцев из числа тех, кто уже окончательно определился со своим выбором. То есть для прохождения в парламент команде господина Смешко необходимо «вырасти» всего на 0,7%. Причем этот опрос проводился еще до представления партийного списка, в котором, помимо уже упомянутого Рефата Чубарова, оказалось еще несколько популярных политиков. Так, в первой десятке «Силы и чести» числятся также, например, Елена Сотник, прежде избиравшаяся в парламент по списку партии «Самопомощь», и известная в стране ученый-энергетик Ольга Романюк. Эти кандидаты в депутаты входили в различные списки наиболее успешных и влиятельных женщин Украины, при этом не были замешаны ни в одном публичном скандале.

Правда, в окружении Игоря Смешко есть и скандальные фигуры. Так, в партийный список «Сила и честь» включен бывший начальник Генштаба вооруженных сил Владимир Замана, арестованный в начале этого года по подозрению в госизмене. Он провел под арестом месяц и вышел на свободу в конце марта. Однако уголовное дело до сих пор не прекращено, прокуратура и СБУ расследуют причастность господина Заманы к незаконной утилизации военной техники и противоречащему национальным интересам сокращению численности армии во время президентства Виктора Януковича. Есть в списке еще один генерал времен Виктора Януковича — бывший глава службы по контролю за наркотиками Владимир Тимошенко. В скандалах, подобных тому, в каком оказался замешан Владимир Замана, господин Тимошенко замечен не был, но в 2014 году попал под закон об очищении власти и был уволен с должности.

Депутаты и генералы в команде господина Смешко разбавлены певцами — в список включили поп-исполнителей Светлану и Виталия Белоножко. Семейная пара идет в политику с обещанием «лоббировать в Раде интересы пенсионеров».

Партия Вакарчука

Пока «Сила и честь» лидирует по числу включенных в список певцов. Даже у «Голоса» исполнитель в уже известной части списка только один — глава партии Святослав Вакарчук. Кроме него в первой десятке присутствуют несколько гражданских активистов, предприниматели, юрист и журналист. Во второй десятке есть несколько ветеранов боевых действий в Донбассе, юристы, экономисты и бизнесмены.

При формировании партийного списка соблюдалось выдвинутое господином Вакарчуком условие: никаких депутатов предыдущих созывов, только новые лица.

Собственно, сам лидер партии, проведший несколько месяцев в депутатском кресле в середине 2000-х, оказался единственным исключением из этого правила.

Партия Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко, на предыдущих выборах возглавлявший список партии Петра Порошенко, в нынешнем списке отсутствует вовсе. Это значит, что его партия УДАР будет бороться за места в Раде самостоятельно. И судя по всему, без ярких узнаваемых персон даже в первой десятке. Так, в начале июня господин Кличко предложил экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской областной администрации Михаилу Саакашвили возглавить партийный список. Через несколько дней, после интернет-опроса сторонников, последний ответил отказом.

«Несмотря на то что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Facebook, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем»,— пояснил свою позицию господин Саакашвили.

После этого заявления Виталий Кличко сообщил, что партия вовсе отказывается от избрания по спискам. Вместо этого на выборы будут выставлены кандидаты УДАРа в нескольких одномандатных округах.

Партия Гриценко и, возможно, Саакашвили

Сейчас Михаил Саакашвили выясняет у своих последователей их отношение к возможному союзу с партией Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». Ее съезд намечен на понедельник — там-то и должно быть объявлено, какое же решение принял бывший президент Грузии. C аналогичным вопросом обратился к своим сторонникам и господин Гриценко. «Многие из вас в письмах и комментариях также предлагают нам объединиться с партией ''Движение новых сил'' Михаила Саакашвили,— пишет политик на своей странице в Facebook, и сразу отмечает: — Я уверен, что у ''Движения новых сил'' из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе». Напомним, что с какой бы партией ни заключил союз Михаил Саакашвили, сам он баллотироваться в депутаты не сможет, так как последние пять лет не жил на Украине непрерывно, так что его интересы будут представлять однопартийцы.

Партия Зеленского

Господин Саакашвили ранее призывал своих сторонников голосовать за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, объясняя это необходимостью привести в политику новые лица. И, судя по обнародованному в воскресенье партийному списку, президентская политическая сила действительно намерена существенно обновить состав парламента. Так, большинство участников первой двадцатки — люди не просто прежде не имевшие отношения к политике, но зачастую вообще не известные широкой публике. За несколькими исключениями, вроде главы партии Дмитрия Разумкова, идущего под первым номером, и чемпиона мира по борьбе Жана Беленюка, оказавшегося на десятом месте.