Украинские выборы заполняют пророссийской повесткой

Снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове стал акцией украинских националистов, протестовавших против создания новой партии, которую можно условно назвать пророссийской. Один из ее лидеров, харьковский мэр Геннадий Кернес, уже пообещал этот памятник восстановить. Новая партия, получившая название «Доверяй делам», может изменить внутриполитический расклад на Украине, где уже сейчас, в преддверии назначенных на 21 июля досрочных парламентских выборов, другая пророссийская партия идет на втором месте в рейтинге электоральных предпочтений избирателей. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Опубликованные накануне результаты опросов электоральных предпочтений украинцев показывают, что реальные шансы попасть в Верховную раду по итогам досрочных выборов имеют всего лишь четыре партии. Опросив 15–19 мая свыше 2 тыс. человек в 25 регионах Украины, специалисты центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований выяснили:

лидером симпатий избирателей остается президентская партия «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 30,8% от числа всех опрошенных и 40,9% среди тех, кто уже окончательно определился с выбором.

В новый парламент проходят еще три хорошо знакомые избирателю партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» не скрывающих своей пророссийской позиции Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича (8,2% поддержки),

переименованная накануне выборов из просто «Солидарности» в «Европейскую солидарность» партия экс-президента Петра Порошенко (7,9%),

«Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая пользуется поддержкой 7% украинцев.

Между тем в опросный лист, скорее всего, не были включены все политические силы, названия которых позже окажутся в избирательном бюллетене. Хотя бы потому, что опрос проводился до официального появления новой партии «Доверяй делам», учредительный съезд которой прошел 2 июня в Харькове.

Двумя сопредседателями новой политической силы были выбраны мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

Собственно, на основе политического движения последнего и была создана новая партия. Оба мэра неоднократно становились фигурантами разного рода скандалов и даже числились обвиняемыми в уголовных преступлениях, из-за чего в народе их совместная партия тут же получила название «Плохие Гены». Оба они уже заявили, что не оставят своих постов в случае победы их партии на выборах и не променяют кресла глав городских администраций на места в парламенте.

Вместе с харьковским и одесским мэрами в «Доверяй делам» оказалось немало представителей местной власти и из городов поменьше. Так, на учредительном съезде был замечен мэр Покровска (до декоммунизации — Красноармейск) Донецкой области Руслан Требушкин, который в 2013–2014 годах был организатором акций Антимайдана. Был там и еще один мэр из Донецкой области — с 1990 года возглавляющий Бахмут (прежде — Артемовск) Алексей Рева. Он известен как человек, в 2014 году повесивший флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) над зданием местной администрации еще до того, как сепаратисты взяли город. При этом в то время, когда Бахмут был под контролем ДНР, господин Рева находился в Киеве. Домой он вернулся только после того, как в июле 2014 года украинские войска отбили город.

Примечательно, что Геннадий Кернес и Геннадий Труханов также принимали участие в пророссийских митингах в 2014 году, хотя откровенных сепаратистских заявлений старались избегать даже тогда, предпочитая рассказывать, что готовы в любой обстановке работать на благо своих городов.

Тем не менее значительная часть украинцев воспринимает новую партию как пророссийскую и реваншистскую. А к ее учредительному съезду националисты приурочили проведение своей акции: несколько человек в масках на лицах сбросили с постамента установленный в Харькове памятник советскому маршалу Георгию Жукову, водрузив на его место украинский флаг.

Ответственность за эту акцию никто на себя не взял, однако на сайте националистической организации «Фрайкор» появилось видео сноса памятника с сопроводительным текстом, восхваляющим «неизвестных патриотов, декоммунизировавших любимый бюст главы города». «Еще раз поздравляем Геннадия Кернеса с созданием партии. Надеемся, что и партийная деятельность главного коллаборациониста страны повторит судьбу декоммунизированного элемента»,— также говорится в сопроводительном тексте.

Впрочем, сейчас, как и в 2014 году, господин Кернес не позволяет себе делать заявления, которые можно было бы расценить как призывы к изменению конституционного строя или отказу от части украинских территорий. Вместо этого харьковский мэр говорит о необходимости поиска дипломатических путей решения конфликта на востоке страны.

«Нам нужны переговоры с Россией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры»,— заявил господин Кернес после окончания учредительного съезда.

К переговорам с Москвой призвала в понедельник и Юлия Тимошенко. Выступая в Раде, она заявила о необходимости возобновить диалог с Россией «с чистого листа», мотивировав это необходимостью вернуть осужденных украинцев и вывести из тупика минские соглашения.

Схожесть риторики не делает хорошо знакомую избирателю «Батькивщину» госпожи Тимошенко союзницей только что учрежденной партии «Доверяй делам». Так, Юлия Тимошенко продолжает позиционировать себя как критика президента Владимира Зеленского и даже обвинила его в том, что он ничего не делает для освобождения находящихся в заключении в РФ украинцев. Между тем Геннадий Кернес, до первого тура президентских выборов вместе с Геннадием Трухановым поддерживавший Петра Порошенко, не исключает возможности создания коалиции своей партии со «Слугой народа» Владимира Зеленского. В любом случае, пообещал господин Кернес, его партия будет «только помогать» новым властям страны.