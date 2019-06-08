Смольный заключил на ПМЭФ-2019 соглашений более чем на 182 млрд рублей

В рамках прошедшего XXIII Петербургского международного экономического форума город заключил 27 соглашений на общую сумму 182,4 млрд рублей. Большую часть этих средств в экономику региона инвестирует ОАО «РЖД», с которым подписано соглашение на 88 млрд руб. на развитие железнодорожного узла. Еще 10 млрд руб. будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка, сообщили в пресс-службе Смольного.

Как минимум 20 млрд руб. будет направлено на строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом. АО «Швабе» за 10,6 млрд руб. построит в Петербурге клинический онкологический диспансер и центр паллиативной медицинской помощи. ПАО ТГК-1 инвестирует 14 млрд руб. в модернизацию системы теплоснабжения города.

Среди других крупных инвестиционных проектов — строительство АО ГК «ЕКС» перинатального центра в Калининском районе, за 10,6 млрд руб., создание новых предприятий, в том числе фармацевтических, на территории ОЭЗ Санкт-Петербург (соглашение на 10,3 млрд руб.), реконструкция капитальных объектов АО «Петербургский нефтяной терминал» по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории Большого порта Санкт-Петербург (6,5 млрд руб.), строительство ООО «Русская Балтика» консультативно-диагностического центра «Славянка» в Пушкинском районе (2,4 млрд руб.), возведение оптово-распределительного продуктового торгового центра ООО «ОРЦ Фуд Маркет» в Шушарах (2,4 млрд руб.), создание центра дистанционной лучевой терапии медицинским центром им. С.М. Березина (1,2 млрд руб.) и пансионатов для пожилых людей ООО «Забота и Опека» (1 млрд руб.), а также строительство в Пушкинском районе Петербурга нового городского пространства с применением решений «умный город»лей за 1 млрд руб.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что Смольный на ПМЭФ-2019 подпишет соглашения на общую сумму 120 млрд руб.