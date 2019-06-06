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Петербург и ГК «ЕКС» подписали соглашение о создании перинатального центра

В рамках ПМЭФ Санкт-Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Группа компаний «ЕКС». Оно предполагает создание перинатального центра на основе механизма государственно-частного партнерства.

Медицинской комплекс на улице Вавиловых будет рассчитан на 260 коек. Он будет оказывать населению диагностические и амбулаторно-поликлинические услуги. В комплексе будут работать отделения медико-генетической консультации, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие. Предполагаемый общий размер инвестиций по проекту составит более 10 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2034 года.

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