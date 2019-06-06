В Шушарах построят распределительный комплекс за 10 млрд рублей

ООО «ОРЦ фуд маркет» планирует инвестировать 10 млрд рублей в создание оптово-распределительный комплекса (ОРЦ) в поселке Шушары. Общая площадь проекта составит более 130 тыс. кв. м.

Объект будет построен на участке в 42 га, который находится в собственности инвестора. На территории ОРЦ будет организована первичная переработка, мойка и упаковка 9 тыс. тонн продукции в квартал. Реализация первой очереди проекта начнётся в августе этого года и завершится к 2021 году.

Как пояснил “Ъ-СПб” гендиректор ООО «ОРЦ фуд маркет» Егор Семенов, компания будет сотрудничать с сельхозпроизводителями и импортозамещения продукции и будет реализовываться в комбината социального питания, автолавки и торговые сети.

Константин Куркин