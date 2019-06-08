Петербургский нефтяной терминал инвестирует 6,5 млрд рублей в расширение портовых мощностей

АО «Петербургский нефтяной терминал» подписало соглашение со Смольным в рамках ПМЭФ-2019 о расширении своих мощностей на территории Большого порта Санкт-Петербург. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Компания уже инвестировала 1 млрд рублей в 2018 году в строительство нового резервуара объемом 40 тыс. м3, сообщил генеральный директор ПНТ Валерий Хон. В 2021 году компания планирует начать второй этап реализации проекта, инвестировав дополнительно 6,5 млрд руб., добавил он.

По итогам 2018 года доля ПНТ в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург сократилась на 3% — до 84%. При этом объемы перевалки незначительно увеличились.

За прошлый год терминал отгрузил 4,6 млн тонн темных нефтепродуктов (мазута), что на 2,2% больше, чем в 2017 году. Объемы перевалки светлых нефтепродуктов росли быстрее, хотя на них пока приходится меньшая часть в общих показателях ПНТ. Так, терминал отгрузил 3,1 млн тонн керосина и дизельного топлива, что на 63% больше, чем в предыдущем году.

Яна Войцеховская