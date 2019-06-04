«Роснефти» нужны льготы и больше добычи

Продление сделки ОПЕК+ на второе полугодие и инцидент с загрязнением нефтепровода «Дружба» могут привести к росту конкуренции за долю рынка, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров нефтекомпании. Он подчеркнул, что «Роснефть» намерена наращивать добычу за счет новых проектов и, в частности, изучает Пайяхский проект «Нефтегазхолдинга». Также «Роснефть» видит необходимость в получении дополнительных льгот для этого проекта, как и для своего Приобского месторождения. По мнению главы нефтекомпании, на ее долю приходится меньше льгот, чем на других игроков отрасли.

«Роснефть» видит риски роста конкуренции в связи со снижением поставок нефти в Западную Европу из-за «технологических проблем» «Транснефти», которые привели к загрязнению нефтепровода «Дружба», заявил глава нефтекомпании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. «Нам надо защищать долю рынка свою, особенно в условиях, когда мы недопоставляем на западноевропейский рынок,— сообщил топ-менеджер.— Напрашивается решение по защите нашей нефтяной отрасли в этой конкуренции».

«"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет. Самое главное — как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти»,— сказал Игорь Сечин.

Заражение нефти хлорорганикой, по мнению господина Сечина, наносит «ущерб российской нефтяной промышленности и имиджу страны».

О том, что глава «Роснефти» жаловался руководству страны на «Транснефть», “Ъ” сообщал 30 мая.

«Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании ''Роснефть'' на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя»,— отреагировали в «Транснефти» на выступление Игоря Сечина. Заявление о вытеснении и замещении российской нефти в пресс-службе компании назвали «несоответствующим действительности». В связи с ограничениями транспортировки по «Дружбе» трубопроводная компания перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов, уточнили там. «На июнь графиком отгрузки в портах для «Роснефти» предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 тыс. тонн дополнительно 130 тыс. тонн; в Приморске — к плановым 1,5 млн тонн еще 370 тыс. тонн; в порту Усть-Луга — к 1 млн тонн еще 300 тыс. тонн и в Козьмино — 1 млн тонн добавка в 75 тыс. тонн»,— сообщили в «Транснефти».

После заявлений «Транснефти» пресс-служба «Роснефти» опубликовала свой ответ. «Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве,— сказали в ''Роснефти''.— У нас обычная просьба к коллегам в ''Транснефти'' — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления».

Господин Сечин на собрании акционеров вновь высказался против продолжения сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, предупредив об угрозе наращивания доли на рынке нефтекомпаниями из США. Сама «Роснефть», по оценке Игоря Сечина, к 2022 году сможет добывать 330 млн тонн нефтяного эквивалента, то есть меньше, чем закладывалось в стратегии-2022, утвержденной в конце 2017 года. Тогда «Роснефть» рассчитывала довести добычу до 250 млн тонн нефти и 100 млрд кубометров газа — совокупно около 340 млн тонн нефтяного эквивалента.

«Роснефть» также рассказала о своих возможных будущих проектах в сфере добычи. В частности, Игорь Сечин сообщил, что «Роснефть» «изучает» Пайяхский проект «Нефтегазхолдинга» (НГХ) Эдуарда Худайнатова. О том, что «Роснефть» и НГХ могут начать совместное освоение Пайяхи, “Ъ” уже ранее сообщал. «У нас в этом регионе есть и действующая добыча и есть перспективные проекты — это Байкаловский участок, на котором работает наше совместное предприятие с BP»,— сообщил он. Игорь Сечин уже рассказывал президенту РФ Владимиру Путину о перспективах создания арктического кластера, который будет включать Ванкорский и Пайяхский проекты. Однако топ-менеджер признал, что Пайяхе необходимы «льготы для стимулирования», а также привлечение иностранных инвесторов. «А мы со своей стороны обеспечиваем развитие арктического кластера и решение загрузки Севморпути. Это единственное решение по загрузке СМП, потому что уголь там не имеет энергетической ценности, коммерческого угля там нет. Поэтому я считаю, что гипотетическая реализация арктического кластера — единственная возможность обеспечить загрузкой СМП»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Самой же «Роснефти» также требуются льготы для зрелого Приобского месторождения в Ханты-Мансийском АО, которые правительство одобрило для компании в отличие от аналогичных просьб «Газпром нефти» для другой части этого месторождения. Игорь Сечин объяснил такой избирательный подход тем, что «Роснефть» меньше всех получает льгот в нашей нефтегазовой отрасли. «Если считать экспортные льготы, то это всего 3% от общего объема. Значительно больше — под 30% — получает "Газпром нефть", их догоняет ЛУКОЙЛ и даже "Сургутнефтегаз", который пробил отдельные льготы по тюменской свите. А тюменская свита, кстати говоря, с точки зрения проницаемости коллектора значительно лучше, чем Приобка»,— отметил глава «Роснефти».

В ходе собрания акционеров Игорь Сечин в режиме телеконференции запустил Западно-Эргинское месторождение, входящее в располагающийся неподалеку от Приобского месторождения Эргинский кластер. Упомянул господин Сечин и о проектах за рубежом: «Компания продолжает реализацию проекта по разработке месторождений в Иракском Курдистане на Ближнем Востоке, где в этом году запланировано выполнение программы геологоразведочных работ для обеспечения последующей добычи». В первом квартале 2019 года начата пробная добыча на месторождении Биджил на блоке 11, рассказал топ-менеджер.

«Роснефть», как крупнейший нефтепереработчик и владелец наиболее старых НПЗ, поделилась также планами развития в этой области, хотя переработка сейчас является наименее рентабельным сегментом для всех российских нефтекомпаний. Планы «Роснефти» здесь скромнее, чем в добыче. «В ближайшие несколько лет компания планирует ввести в эксплуатацию четыре комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском, Комсомольском и Ачинском НПЗ, завершить восстановление установки гидрокрекинга на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", построить новые мощности замедленного коксования на Ачинском и расширить действующие мощности на Новокуйбышевском НПЗ»,— заявил глава «Роснефти». «Роснефть» также хочет получить льготы для проекта ВНХК, остановленного из-за нерентабельности. По словам Игоря Сечина, глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов на прошлой неделе не исключил возобновление обсуждения дополнительных льгот для проекта. «Это нас очень обрадовало, и мы такую работу с Минфином будет проводить»,— заметил глава «Роснефти».

Дмитрий Козлов