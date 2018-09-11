ВЭФ-2018

Во Владивостоке 11 сентября открылся Восточный экономический форум (ВЭФ). В первый день форума МегаФон», Mail.ru Group, РФПИ и Alibaba Group объявили о заключении крупнейшей в сфере электронной торговли сделки, Игорь Сечин пообещал ввести сухой док верфи «Звезда» в 2020 году, а Владимир Путин провел встречу с председателем КНР. Кроме Си Цзиньпина, форум также посетят премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Южной Кореи Ли Нак Ен и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Во Владивосток прибудет и глава Alibaba Джек Ма, а также руководство крупнейших японских и южнокорейских компаний Mitsui, Mazda, Daewoo и Lotte.