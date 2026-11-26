Концерт прошел в Пхеньянском оперном театре и был приурочен к заседанию комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Помимо госпожи Долиной, на сцене выступил Национальный академический оркестр народных инструментов им. Осипова, который сыграл «Калинку», «Катюшу», «Вдоль по Питерской» и «Камаринскую». После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену и поблагодарил музыкантов.