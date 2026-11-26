Лариса Долина спела «Погоду в доме» перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт с участием российской певицы Ларисы Долиной в Пхеньяне. Вместе с ним была супруга Ли Соль Чжу, сообщает ТАСС. Народная артистка исполнила «Погоду в доме», «Стену» и «Счастья тебе, Земля моя!».
Концерт прошел в Пхеньянском оперном театре и был приурочен к заседанию комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Помимо госпожи Долиной, на сцене выступил Национальный академический оркестр народных инструментов им. Осипова, который сыграл «Калинку», «Катюшу», «Вдоль по Питерской» и «Камаринскую». После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену и поблагодарил музыкантов.
В октябре 2025 года в Пхеньяне уже проходил концерт российских исполнителей, посвященный 80-летию освобождения Кореи. На сцене Художественного театра Мансудэ выступили, в числе прочих, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации. Также присутствовал Shaman, который представил песню «Солнце Кореи», написанную в честь северокорейского лидера.