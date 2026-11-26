В МИД Германии предостерегли Украину от расширения географии конфликта с Россией
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Украину от расширения конфликта с Россией из-за атак на российские суда в Средиземном и Балтийском морях. Об этом господин Вадефуль сказал журналистам в Берлине, где проходила его встреча с румынским коллегой Даном Некулэеску.
«Право Украины на самооборону неоспоримо, и мы действительно поддерживаем Украину, однако я настоятельно предостерегаю от того, чтобы позволить этому конфликту распространиться географически»,— сказал господин Вадефуль (цитата по DPA). Министр призвал не допустить эскалации конфликта в Балтийском регионе. Он добавил, что по этому вопросу ведутся тесные консультации.
21 ноября украинская сторона атаковала российский сухогруз, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, судно находилось в международных водах Финского залива примерно в 5 км от российской границы. 22 ноября под удары беспилотников попало судно у ливийского порта Бенгази. Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность украинской стороны к атакам. С призывом не расширять географию конфликта к РФ и Украине уже обращались президент США Дональд Трамп, генсек НАТО Марк Рютте и премьер Италии Джорджа Мелони.