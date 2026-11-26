21 ноября украинская сторона атаковала российский сухогруз, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, судно находилось в международных водах Финского залива примерно в 5 км от российской границы. 22 ноября под удары беспилотников попало судно у ливийского порта Бенгази. Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность украинской стороны к атакам. С призывом не расширять географию конфликта к РФ и Украине уже обращались президент США Дональд Трамп, генсек НАТО Марк Рютте и премьер Италии Джорджа Мелони.