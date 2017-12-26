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11 июля, четверг
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11 июля, четверг
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Новости
19:01
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
15:54
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
16:54
ЕС частично отменил санкции против Януковича и его окружения
16:43
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
21:35
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
21:14
Тарифы в системе быстрых платежей за оплату по QR-коду могут составить до 0,7%
21:03
США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы
20:42
СКР выделил в отдельное производство материалы в отношении отца сестер Хачатурян
20:33
Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера
20:14
Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%
19:56
В Орле на два года осудили сотрудницу полиции, отказавшуюся помочь жертве домашнего насилия
19:49
МЖД предупреждает о возможных задержках аэроэкспрессов во Внуково
19:32
Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода
18:52
Путин сменил губернатора Севастополя
18:43
Глава МВД Крыма ушел на пенсию
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(обновлено: 11.07.2019)
Деятельность Виталия Мутко
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1
Виталий Мутко остался без наказания
CAS отменил решение о его отстранении от участия в Олимпиадах
8
Виталия Мутко возвращают в РФС
Чиновник снова может оказаться во главе российского футбола
2
«Россия-2018» осталась без Виталия Мутко
Вместо него руководить подготовкой к чемпионату мира будет Алексей Сорокин
3
«Сосредоточусь на работе в правительстве»
Виталий Мутко оставляет оргкомитет ЧМ-2018 на Алексея Сорокина
22
Виталий Мутко ушел на перерыв
Временно исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев
«Он делает все, что ему заблагорассудится»
Представитель РФС в эфире «Ъ FM» — о решении Виталия Мутко
8
Виталий Мутко покинул президентскую должность
Вице-премьер временно приостановил деятельность на посту главы РФС
Лучшие материалы “Ъ” за неделю
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«Остается только один вопрос: уйдет Мутко или нет»
Спортивный обозреватель «Ъ FM» — о слухах об отставке главы РФС
«Большая санкционная война и не думает заканчиваться»
Дмитрий Дризе — об уходе Виталия Мутко с поста главы РФС
9
Виталий Мутко завершает футбольную карьеру
На следующей неделе он уйдет в отставку с поста президента РФС
До конца с российским спортом
Дмитрий Дризе — о возможности отставки Виталия Мутко
«Выступление под нейтральным флагом — выбор спортсмена»
заявил Виталий Мутко
«Без русских на Олимпиаде просто не будет конкуренции»
Светлана Журова — о возможности участия России на Играх в Пхенчхане
Истинно русская игра
Спортивный обозреватель «Ъ FM» — о критике президента в адрес ФК «Зенит»
2
FIFA не сумела отстоять Виталия Мутко
Чиновник федерации рассказал почему вице-премьер РФ не попал в Совет FIFA
Возвращение на старт
Что ждет российскую легкую атлетику
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Фото дня: 11 июля
Наводнения в Индии и США, пожар возле ТЭЦ в Мытищах и другие яркие кадры
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Пожар возле ТЭЦ в Мытищах
Кадры с места происшествия
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Стройка зека
Что стало с объектами, построенными советскими заключенными
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Фото дня: 10 июля
Самолеты на аэродроме в Сиэтле, наводнение в Китае, забег быков в Испании и другие яркие кадры
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Самые высокооплачиваемые знаменитости
Топ-10 по версии Forbes
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Богатейшие российские чиновники и депутаты
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«Я — последний и единственный диктатор в Европе»
Что говорил и чем запомнился Александр Лукашенко за 25 лет во главе Белоруссии
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Наперегонки с ветром
Самые быстрые поезда разных стран
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«Слава богу, что рядом Белоруссия»
Как политики, бизнесмены и деятели культуры живут без казино
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Ежегодный фестиваль цветов в ГУМе, ретроспектива «Восхождение» в кинотеатре «Иллюзион», вручение премии «Медиа-Менеджер России»
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Из чего состоит китайская армия и кому стоит ее опасаться
Вверх кармашками-2019: как изменились доходы и имущество глав регионов
До каких крайностей обычно доходят в России
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Глава Ростехнадзора Алексей Алешин об авариях, проверках и предостережениях
Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов об интересе малого бизнеса к недрам
Зельфира Трегулова о развитии Третьяковской галереи
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Чем грозит российским производителям избыток угля на европейском рынке
Как цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков
Как изменилась российская индустрия казино
Страна
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Бизнес
Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия