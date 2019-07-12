Виталий Мутко остался без наказания

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах вице-премьера РФ, бывшего министра спорта России Виталия Мутко, указав, что оно было принято без соответствующих юридических оснований. Признав, что исполком МОК превысил полномочия в случае с Виталием Мутко, CAS особо подчеркнул, что комитет имеет полное право самостоятельно решать, кого приглашать на Игры, а кого нет. То есть шансы на то, что Виталий Мутко в официальном статусе сможет быть причастным к будущим Олимпиадам, по-прежнему мизерны.

В четверг CAS обнародовал вердикт по апелляции, поданной Виталием Мутко на принятое в декабре 2017 года исполкомом МОК решение о его пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах. Санкции стали результатом расследования российского допингового дела. Исполком МОК принимал их, основываясь на докладе комиссии Самуэля Шмида. Она, напомним, хотя и не нашла доказательств существования в России институциональной допинг-системы и улик, свидетельствующих о вовлеченности Виталия Мутко (до декабря 2016 года он был министром спорта РФ) в допинговые истории, все же отметила, что он несет ответственность за происходившее во вверенной ему сфере. Напомним, что отстранение Виталия Мутко было не самым болезненным результатом расследования МОК. Исполком МОК дисквалифицировал также ОКР (наказание было отменено после зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане), и в результате российские спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом.

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Адвокаты Виталия Мутко строили дело, указывая на серьезные юридические ошибки, допущенные исполкомом МОК. Дисквалификация российского функционера была оформлена в соответствии со ст. 44 и 59 Олимпийской хартии. В первой, помимо прочего, закреплено право МОК самостоятельно решать, кого допускать к участию в Играх. Во второй говорится о санкциях за допущенные нарушения. Проблема в том, что в ст. 59 прямо говорится, кто может быть подвергнут наказанию, а именно: члены МОК, спортсмены, команды, рефери, официальные представители делегаций, иные аккредитованные лица. Так вот ни к одной из этих категорий Виталия Мутко отнести было нельзя.

То есть исполком МОК превысил свои полномочия, наказав лицо, не попадающее под его юрисдикцию.

В МОК, по всей видимости, осознавали шаткость своей позиции. В ходе процесса представители комитета пытались убедить суд в том, что решение о дисквалификации следует понимать лишь как декларацию о намерении МОК не приглашать в будущем Виталия Мутко для участия в Играх в каком бы то ни было качестве. Такая позиция, однако, понимания у суда, посчитавшего, что формулировка «исключить министра спорта Виталия Мутко из числа участников всех будущих Олимпиад» является санкцией и воспринимается как санкция, не нашла. В итоге CAS отменил решение исполкома МОК, отметив, что он действительно превысил свои полномочия.

В России вердикт CAS был воспринят с ожидаемым энтузиазмом. Почетный президент ОКР Александр Жуков, которого, в отличие от господина Мутко, МОК дисквалифицировал с полным на то правом (санкции в отношении господина Жукова были отменены одновременно с восстановлением в правах ОКР), отметил, что «решение CAS еще раз подчеркивает, что в России никогда не было государственной системы поддержки допинга, о чем заявлялось в докладе Ричарда Макларена (независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства.— “Ъ”)». «Сложно сказать, что будет дальше, но главное, что сейчас CAS принял решение снять санкции с Виталия Леонтьевича»,— сказал господин Жуков «Интерфаксу». Сам Виталий Мутко через свою пресс-службу сообщил, что «удовлетворен решением, которое принял CAS».

В действительности же решение арбитража не отменяет статус Виталия Мутко как отлученного от олимпийского движения.

В решении CAS особо подчеркивается, что вердикт суда никак не влияет на будущие решения, которые МОК может принять в отношении господина Мутко касательно его участия в Олимпийских играх. На это обратил внимание и МОК, в заявлении которого отмечается, что суд ясно дал понять: МОК сохраняет право принимать решения по участию любых лиц в Играх.

«Вердикт суда, действительно, может и не повлиять на будущие решения, которые МОК может принимать в отношении господина Мутко и других лиц касательно участия в Олимпиадах — соглашается Артем Пацев, юрист, представлявший интересы господина Мутко в CAS.— Однако вопрос о каких-либо запретах или ограничениях для МОК и не ставился ни первоначально в жалобе, ни в последующем в ходе обмена доказательствами и аргументами, поскольку само разбирательство носило "ретроспективный" характер, т.е. оспаривалась правомерность лишь уже принятого решения. В данном случае мы утверждали, что решение исполкома МОК в отношении господина Мутко является незаконным и необоснованным, и CAS согласился с некоторыми из наших доводов, посчитав даже их достаточными для удовлетворения жалобы. Счет, как говорится, на табло: в резолютивной части решения указано, что жалоба полностью поддержана, и решение отменено, без каких-либо условий».

Александр Петров