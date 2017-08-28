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04 февраля, четверг
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12:07
В России снизились цены на сахар и стабилизировались на масло
12:23
Цена нефти Brent превысила $59 за баррель впервые за год
11:04
В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом
12:45
Арестованных после протестов расселили из переполненных камер в спецприемнике
01:23
Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова
12:43
Медведчук: за решением Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов стоят США
12:37
Генерального директора соцсети Parler отправили в отставку
12:28
Сенаторы предложили блокировать соцсети за призывы к несанкционированным митингам
12:11
СКР предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении санитарных норм на митинге
11:44
Беглов предложил финансировать празднование дня работника уголовно-исполнительной системы из бюджета Петербурга
11:39
Духовное управление мусульман не нашло «чего-то запрещенного» в составе «Спутника V»
11:29
В Театре на Малой Бронной сменился директор
11:07
Титов предложил сделать залог гарантией возвращения в Россию фигурантов «лондонского списка»
10:48
Ректор ВШЭ пообещал не наказывать задержанных на акциях студентов и преподавателей
10:39
В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса
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(обновлено: 12.10.2020)
Дело киллера Аслана Гагиева
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Финансы
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Огонёк
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