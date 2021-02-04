Прокурор зачиталась убийством

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) решил ускорить передачу в суд резонансного уголовного дела экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. Ее обвиняют в убийстве следователя СКР, которое организовал криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако). Госпожа Швецова свою причастность к особо тяжкому преступлению категорически отрицает.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГСУ СКР по СКФО) обратилось в Ессентукский горсуд Ставропольского края с ходатайством об ограничении Ольги Швецовой и ее защитников в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Расследование резонансного преступления, в котором обвиняется экс-прокурор, было закончено еще в прошлом году. С августа она приступила к чтению материалов, собранных следствием.

По данным “Ъ”, в деле, не считая вещдоков и материалов на цифровых носителях, порядка 90 томов. За это время обвиняемая и ее защита изучили более 30 из них.

Следствие считает, что обвиняемая сторона умышленно затягивает процесс изучения, поэтому просит суд ограничить процедуру. После этого следствие собирается направить обвинительное заключение на утверждение в управление Генпрокуратуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, а затем в суд. Слушать дело по существу, очевидно, будут в Москве.

Представители защиты госпожи Швецовой комментировать дело не стали, сославшись на данные следствию подписки о неразглашении. Однако из других источников стало известно, что женщина не смогла уложиться в отведенный ей следствием срок в том числе из-за заболеваний, которые у нее резко обострились в СИЗО Владикавказа.

По некоторым данным, она фактически ничего не видит — адвокаты вынуждены читать ей материалы вслух, а потом изучать дело сами, поскольку у них раздельное ознакомление.

В таких условиях ограничение ознакомления, полагают источники из окружения госпожи Швецовой, может нарушить ее право на полноценную защиту, что повлечет за собой обращение в ЕСПЧ.

Ольга Швецова, долгие годы прослужившая в надзорных органах, является, пожалуй, самым необычным фигурантом дела Джако. По версии ГСУ СКР по СКФО, в 2012 году дама, приехав в Москву, обратилась к криминальному авторитету Аслану Гагиеву. И попросила его разобраться со следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александром Леоновым. Последний был женат на сестре прокурора, но примерно за два года до этого они со скандалом расстались и делили имущество — квартиру, дачу и автомобиль.

Следствие полагает, что Джако, распределявший заказы на убийства, согласился выполнить просьбу бесплатно из уважения к прокурору.

12 сентября 2012 года бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов расстрелял следователя на глазах его новой сожительницы — районного судьи, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле, которым управлял его сообщник. Сейчас дело, по которому проходит Юртов и еще 11 членов ОПС Джако, рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Сам Аслан Гагиев, которого по запросу Генпрокуратуры выдали России из Австрии, знакомится с материалами своего дела (оно охватывает лишь часть его предполагаемой преступной деятельности — всего авторитету инкриминируется порядка 60 убийств) в СИЗО в Москве — в чтении, которое длится порядка двух лет, его никто не ограничивает. В убийстве следователя, кстати, ему обвинение пока не предъявляли.

Экс-прокурор Швецова свою вину не признает и утверждает, что не знала Джако. По версии обвиняемой стороны, у нее не было и мотива для убийства, так как к тому времени экс-супруги свои активы уже поделили.

Николай Сергеев