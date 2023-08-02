Суд оценил работу киллеров

В Москве военный суд вынес приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), созданного, по версии СКР, Асланом Гагиевым. На счету ОПС, по подсчетам правоохранителей, несколько десятков убийств и покушений, около сорока из которых совершили подсудимые. Жертвами бандитов становились как коммерсанты, так и сотрудники правоохранительных органов. В итоге семь фигурантов дела получили от 12 до 20 лет колонии, а двое — пожизненное заключение. Самого Джако, в свое время выданного России Австрией, сейчас судят в Ростове-на-Дону по обвинению в создании преступного сообщества и бандитизме. Ему инкриминируются пять убийств, разрешения от Вены на добавление в обвинение остальных эпизодов на данный момент получить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены ОПС получили сроки, пока дело их лидера слушается в другом суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Члены ОПС получили сроки, пока дело их лидера слушается в другом суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Финальное слушание приговора во 2-м Западном окружном военном суде проходило сразу в двух залах. В одном приговор слушали подсудимые — Инал Зассеев, Олег Алымов, Иван Багаев, Мэльс Гобозов, Гонери Джиоев, Игорь Дудий, Чермен Зангиев, Дмитрий Кодоев, Виктор Пронин, Андрей Санкин, Эрик Таутиев и Руслан Юртов и их адвокаты. Во втором собрали родственников обвиняемых и журналистов, они слушали трансляцию без видеоряда.

Подсудимые были признаны виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях, в том числе заказных, похищении людей, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном лишении свободы и использовании заведомо подложного документа (ст. 210, 209, 105, 126, 317, 222, 127 и 327 УК РФ).

Следствием и судом было установлено, что с 2004 по начало 2014 года участники ОПС Аслана Гагиева в Москве, Подмосковье и Северной Осетии совершили четыре десятка убийств и покушений, среди их жертв были трое сотрудников правоохранительных органов.

Самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы — получили Инал Зассеев и бывший младший лейтенант милиции Руслан Юртов. На их счету, по подсчетам следствия, порядка 27 убийств, в прениях прокурор требовал для них именно такого срока. В частности, Зассееву инкриминировали расправы над начальником управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марком Мецаевым, руководителем отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталием Чельдиевым и его сыном, а также 13 заказных убийств гражданских лиц, которые были санкционированы непосредственно Джако.

Руслану Юртову вменялась причастность к 11 убийствам. В частности, следствие считало, что в 2011 году именно он застрелил в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте Москвы бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а его спутницу Анну Эткину тяжело ранил. Юртову инкриминируют также убийство в Москве следователя транспортного управления СКР Александра Леонова по заказу бывшей сотрудницы прокуратуры (она уже осуждена). Сам он эти эпизоды признал, отвергнув другие обвинения.

Подполковника полиции Виктора Пронина и полковника Андрея Санкина, служивших в СОБР «Булат» тогда еще внутренних войск МВД России, признав виновными в участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и банде (ст. 209 УК РФ), а также пособничестве в совершенных боевиками Аслана Гагиева убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищениях людей (ст. 126 УК РФ), суд приговорил соответственно к 12 и 14 годам колонии строгого режима.

Олег Алымов и Гонери Джиоев получили 20 и 16 лет заключения соответственно. Им вменялись в том числе убийства в 2004–2005 годах владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Как было установлено в суде, господина Слесарева вместе с членами семьи киллеры расстреляли в Подмосковье по дороге в храм, а банкиров Плытника и Новосельского похитили в Москве, убили, а их тела утопили в Волге и канале имени Москвы. Как уже сообщал “Ъ”, следствие считало (дело вело ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу), что во всех трех резонансных убийствах поучаствовал и действующий на тот момент сотрудник оперативно-поискового управления столичной милиции Максим Николаев. Однако до суда он не дожил — в 2010 году киллер Зассеев по распоряжению организатора ОПС расстрелял его в Московской области.

Остальные подсудимые также получили внушительные сроки. После оглашения приговора большинство адвокатов заявили, что, скорее всего, обжалуют судебное решение. В частности, представляющий интересы осужденного на пожизненный срок Юртова адвокат Александр Манов, выразив недовольство приговором, отметил, что его подзащитный признался в двух убийствах, дал показания по остальным эпизодам дела и был вправе рассчитывать на более мягкое наказание. «Была нарушена связь между добровольным признанием и учетом этого обстоятельства при вынесении приговора,— заявил “Ъ” господин Манов.— Защита считает это крайне несправедливым, и мы обязательно обжалуем судебное решение».

Нужно отметить, что это уже не первый процесс по делу участников ОПС Аслана Гагиева.

По данным СКР, на сегодняшний день, считая только что осужденных фигурантов, длительные, в том числе пожизненные, сроки получили 36 членов преступного сообщества, еще семь человек объявлены в международный розыск, а семеро были убиты в результате разборок внутри самого ОПС в период с 2010 по 2014 год.

Что касается Аслана Гагиева, то его дело сейчас слушается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Джако, который после долгих разбирательств был выдан Австрией в 2018 году, обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК РФ), заказе пяти убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Многие другие преступные эпизоды, к которым, по данным СКР, имеет отношение Аслан Гагиев, были установлены следствием уже после его передачи России и поэтому в экстрадиционные документы не попали. Для предъявления по ним обвинения требуется разрешение австрийских властей, но оно не получено, и сейчас в этой ситуации разбираются Генпрокуратура и СКР.

Алексей Соковнин