Пожизненное и никакой «отваги»

Как стало известно «Ъ», наказания от 15 лет колонии строгого режима до двух пожизненных сроков запросило гособвинение на процессе над участниками преступного сообщества Аслана Гагиева (Джако), совершавшими заказные убийства и похищения людей. Среди подсудимых оказались три офицера полиции, один из которых стал профессиональным киллером, будучи на службе закону. Генпрокуратура потребовала признать это обстоятельство порочащим честь работника органов внутренних дел, разжаловать силовиков, а заодно лишить их семи боевых орденов и медалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Процесс над двенадцатью фигурантами стартовал во 2-м Западном окружном военном суде еще в декабре 2018 года, но из-за пандемии коронавируса, болезни судьи и множества преступных эпизодов к прениям стороны приступили только сейчас. Причем выступало гособвинение, представленное Генпрокуратурой, в закрытом режиме, из-за которого в самом суде «Ъ» не раскрыли подробностей слушаний. Тем не менее, как сообщил источник «Ъ» в силовых структурах, прокуратура заявила, что все преступления, ранее инкриминированные подсудимым Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому округу, она считает доказанными в ходе судебного следствия. Прекращено же может быть только уголовное преследование одного из фигурантов по ч. 3 ст. 327 (подделка документов) УК РФ, и то по нереабилитирующим его обстоятельствам — в связи с истечением срока давности.

Самое суровое наказание, по словам собеседника «Ъ», в ходе прений заслужил киллер Инал Засеев.

По пожизненному сроку ему было запрошено за совершенные еще в 2008 году посягательства на жизнь (ст. 317 УК РФ) начальников Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, первого отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталия Чельдиева, закончившихся их гибелью, а также за еще одно «обычное» убийство (ст. 105 УК РФ). Кроме того, было установлено на следствии и в суде, что Засеев причастен к покушению на подполковника милиции Аслана Качмазова, который занимался расследованием убийств своих коллег. Офицер был тяжело ранен, но, к счастью, выжил. Путем частичного сложения пожизненных наказаний Засееву был определен пожизненный срок.

Никогда не должен выйти из заключения, считают в Генпрокуратуре, и киллер Руслан Юртов, служивший в уголовном розыске. Считается, что именно он в 2011 году застрелил в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте Москвы бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а его спутницу Анну Эткину тяжело ранил. Юртову также инкриминируется расстрел следователя транспортного управления СКР Александра Леонова в столице по заказу бывшего работника прокуратуры и другие тяжкие преступления.

«В связи с совершением Юртовым преступления в период прохождения службы в органах внутренних дел, что, безусловно, является нарушением данной им присяги, а именно действием, порочащим честь работника органа внутренних дел, предлагаю лишить его специального звания — младшего лейтенанта милиции, а также государственной награды — медали "За отвагу"»,— было заявлено обвинителем.

Званий подполковника и полковника полиции по требованию гособвинения также должны быть лишены соответственно Виктор Пронин и Андрей Санкин, служившие в специальном отряде быстрого реагирования «Булат» внутренних войск МВД России. За участие в оргпреступном сообществе (ст. 210 УК РФ), банде (ст. 209 УК РФ), а также за пособничество в совершенных боевиками Аслана Гагиева убийствах и похищениях людей (ст. 126 УК РФ) Пронин должен отсидеть 15 лет и вернуть государству орден «Мужества» и медаль «За отвагу». Его экс-коллеге Санкину, как рассчитывает обвинение, суд назначит 16 лет, отобрав у него орден «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Еще один офицер «Булата», Евгений Яшкин, ранее был отправлен судом на принудительное лечение. Остальным подсудимым обвинение в военном суде запросило от 15 до 20 лет колонии строгого режима.

Сейчас, по данным «Ъ», в процессе объявлен перерыв до мая, после чего начнут выступать адвокаты (сами они воздерживаются от комментариев) и подсудимые. Предполагается, что им потребуется около месяца, после чего судья удалится на вынесение приговора.

По данным «Ъ», перед прениями сторон суд изучил более 3 тыс. томов уголовного дела, в которых говорится о четырех десятках убийств, совершенных боевиками и их сообщниками из правоохранительных органов как по заказу — с целью помешать расследованию ранее совершенных преступлений, так и в ходе криминальных разборок.

При этом фигуранты могут еще раз предстать перед судом, поскольку участникам ОПС всего инкриминируется 60 убийств. Их наиболее известными жертвами считаются владельцы банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский. Господина Слесарева вместе с членами семьи расстреляли в Подмосковье по дороге в храм. Банкиров Плытника и Новосельского похитили в Москве, убили, а их трупы, зацементировав в бочках, утопили в Волге и Канале имени Москвы соответственно. Отметим, что, по данным ГСУ СКР по СКФО, во всех трех резонансных убийствах поучаствовал еще один силовик — действующий на тот момент сотрудник оперативно-поискового управления столичной милиции Максим Николаев, которого участники ОПС потом сами убрали.

Дело Аслана Гагиева, которого России выдала Австрия, с 2021 года рассматривается Южным окружным военным судом. Ему инкриминируются организация ОПС, нескольких банд, а также совершенные ими преступления, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока.

Николай Сергеев