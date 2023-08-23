Криминальные заслуги сократили в десять раз

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). По версии главного следственного управления Следственного комитета России, он организовал порядка 60 заказных убийств, однако под суд пошел лишь за шесть из них. Гособвинение запросило для криминального лидера пожизненный срок, и он, скорее всего, будет в этом деле единственным, так как Австрия, в свое время выдавшая Джако, не разрешила России продолжать его уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслану Гагиеву грозит один, но вечный срок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аслану Гагиеву грозит один, но вечный срок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде завершилось длившееся с 2021 года судебное следствие по уголовному делу Аслана Гагиева. В прениях прокурор попросил приговорить криминального авторитета к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГСУ СКР по СКФО), в 2004 году Аслан Гагиев создал организованное преступное сообщество (ОПС), действовавшее в Москве, Московской области и в Северной Осетии—Алании, в которое вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Аслан Гагиев также создал на территории республики три банды — своеобразные «филиалы» преступной организации. Руководители банд привлекли в них жителей республики, купили оружие и боеприпасы на выделенные Асланом Гагиевым деньги, считают следователи ГСУ СКР по СКФО. Предполагается, что все это он делал для достижения доминирующего положения в криминальном мире Северной Осетии.

В обвинительном заключении сказано, что в 2012–2013 годах по указанию Аслана Гагиева на территории Северной Осетии участники банд убили Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева. Последний на момент убийства занимал пост заместителя прокурора Промышленного района города Владикавказа.

Всего в результате 49 нападений в Москве, Московской области и Северной Осетии участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц.

Среди инкриминированных участникам ОПС оказались, например, резонансные убийства 2004–2005 годов владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского.

На сегодняшний день большие, в том числе пожизненные, сроки получили 36 членов преступного сообщества, еще 7 человек объявлены в международный розыск, а семеро были убиты в результате разборок внутри самого ОПС в период с 2010 по 2014 год.

Аслан Гагиев был выдан российским властям Австрией в 2018 году после долгих разбирательств. Многие другие преступные эпизоды, к которым, по данным СКР, имеет отношение криминальный авторитет, были установлены следствием уже после его передачи России и поэтому в дело, рассматриваемое Южным окружным военным судом, не вошли. Более того, поскольку власти Австрии официально не дали России разрешение на уголовное преследование «авторитета» по другим эпизодам, может получиться так, что этот приговор окажется единственным.

В суде после оглашения обвинительного заключения Аслан Гагиев заявил, что не имеет отношения к заказным убийствам. «Назовите хоть один мотив, зачем мне нужно было убить всех этих людей? Я, может, злодей, но не до такой степени»,— говорил он.

На заседании во вторник Аслан Гагиев снова заявил о своей невиновности. «Два года мы рассматривали показания свидетелей, но ни разу нам не были сказаны конкретные мотивы для убийств. Мотив якобы общий — "для захвата криминала в Северной Осетии". Эта версия появилась путем манипуляций одними сведениями, которые перехлестнулись с другими. Мотивы притянуты за уши, и нам пытались их внушить»,— заявил он.

По данным “Ъ”, следствие полагает, что абсолютное большинство вменяемых в вину Джако убийств были совершены по заказам, которые поступали к нему лично или в ходе криминальных разборок. «Авторитет» своих клиентов не назвал. Пока точно установлен только один из них — бывший районный прокурор Владикавказа Ольга Швецова получила 12-летний срок за то, что через Джако заказала убийство московского следователя СКР Александра Леонова, чтобы помочь своей сестре избавиться от бывшего мужа.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев