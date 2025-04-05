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Аслан Гагиев теперь точно не выйдет

Военное правосудие оценило криминальные заслуги Джако пожизненным сроком

Как стало известно «Ъ», военное правосудие пересмотрело уголовное дело, пожалуй, самого известного преступника современной России — Аслана Гагиева (Джако). Из приговора криминального авторитета, организовавшего, по данным следствия, десятки в том числе заказных убийств, было исключено одно обвинение, но срок остался по-прежнему пожизненный.

Руководитель одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслан Гагиев (Джако) в суде (октябрь 2021 года)

Руководитель одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслан Гагиев (Джако) в суде (октябрь 2021 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Руководитель одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслан Гагиев (Джако) в суде (октябрь 2021 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Военный апелляционный суд, что в подмосковной Власихе, рассмотрел жалобы адвоката на приговор Аслану Гагиеву. Решение Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) о высшей мере — пожизненном сроке — защита считала необоснованным и незаконным. Но 13 заседаний, проведенных апелляционной инстанцией, оказались несчастливыми для фигуранта. Судья лишь освободил Джако от наказания по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе организованной группы), установив, что по данному преступлению вышел срок давности.

Сложив наказания по оставшимся в обвинении ст. 210, 209 и 105 УК РФ (организация преступного сообщества (ОПС), трех банд и ряда убийств), судья снова назначил Аслану Гагиеву пожизненный срок в колонии особого режима.

По данным Следственного комитета России, которые подтвердились в судах уже двух инстанций (приговор считается вступившим в силу), ОПС Джако создал еще в 2004 году. В состав вооруженного формирования входили три банды из порядка 50 человек, совершивших не менее 60, в том числе заказных, убийств и посягательств на сотрудников правоохранительных органов, которые расследовали их деятельность.

Преступления совершались в Северной Осетии, где изначально базировалось ОПС, затем в Москве и области. Особенно активно киллеры действовали в 2004–2005 годах. Тогда ими были убиты: владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

Жертвами ОПС также считаются: бывший владелец германских верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков, начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марк Мецаев, руководитель отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталий Чельдиев и его сын, а также следователь транспортного управления СКР Александр Леонов, которого застрелили на глазах жены-судьи.

Большинство исполнителей этих преступлений были установлены и осуждены, в том числе двое — на пожизненные сроки. Среди осужденных оказались бывшие офицеры МВД, которые помогали преступникам.

Впрочем, Джако, которого России выдали из Австрии, был обвинен лишь в небольшой части из преступлений. Дело в том, что на момент объявления в международный розыск ему инкриминировали только убийства, которые тогда удалось раскрыть.

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Для того чтобы «авторитета» обвинить во всех остальных ликвидациях, в соответствии с международным правом требуется решение страны, которая выдала Джако. А Австрия в дальнейшем сотрудничать с Россией по этому делу не стала. Отметим, что после начала СВО от контактов с Россией даже по уголовным делам стали воздерживаться многие страны в Европе. В Генпрокуратуре РФ в связи с этим не раз заявляли о том, что международно-правовое сотрудничество было необоснованно политизировано.

Тем не менее, по данным «Ъ», расследование, связанное с Асланом Гагиевым, продолжается: спешить следствию некуда, так как у фигуранта уже пожизненный срок.

Николай Сергеев

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