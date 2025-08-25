Приговоренный к пожизненному лидер ОПГ Джако подал заявление на СВО

Осужденный на пожизненное лишение свободы лидер одной из самых жестоких преступных группировок Аслан (Джако) Гагиев изъявил желание отправиться в зону СВО. Его заявление спровоцировало панику среди потерпевших и жителей Северной Осетии после распространения аудиосообщения, где мужской голос, похожий на голос Гагиева, заявляет, что уже вышел на волю и находится в российском приграничье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Алан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Родственники жертв банды начали массово обращаться к адвокатам с вопросами о возможном освобождении преступника. В ФСИН и колонии ИК-1, где содержится Гагиев, от комментариев отказались. По данным «Ъ», несмотря на формальный запрет привлекать пожизненно осужденных к участию в СВО, для таких случаев возможны исключения. Получение государственной награды может открыть Гагиеву путь к свободе.

Гагиев был осужден за создание ОПГ, трех банд и серию заказных убийств. Его организация, насчитывавшая до 50 киллеров, совершила 49 нападений, в результате которых погибло 60 человек. Среди жертв — высокопоставленные правоохранители, банкиры и бизнесмены. Однако из-за ограничений, связанных с экстрадицией из Австрии, его осудили лишь за шесть эпизодов.

Подробнее — в материале «Ъ».