Неорганизованное сообщество киллеров

Как стало известно “Ъ”, апелляционный военный суд пересмотрел резонансное уголовное дело о преступном сообществе Аслана Гагиева (ОПС Джако). 90 адвокатам 12 фигурантов удалось добиться снятия части обвинений, в том числе за участие в ОПС, в связи с истечением срока давности. Однако пожизненные сроки у двух главных киллеров, причастных к смертям 27 человек, а также суровые наказания двум бывшим офицерам внутренних войск МВД, которые им помогали, апелляция не изменила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жалобы адвокатов апелляционный военный суд, что в подмосковной Власихе, рассматривал с октября прошлого года. Согласно карточке дела, интересы 12 осужденных представляли 90 адвокатов, процессуальными оппонентами которых выступали три прокурора — из Москвы и управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу. Отметим, что расследовал резонансное дело северокавказский главк СКР, в котором сейчас проводится крупная реорганизация.

В ходе заседаний, часть из которых прошла в закрытом режиме, защитники настаивали на незаконности и необоснованности приговора, вынесенного фигурантам еще летом 2023 года Вторым западным окружным военным судом (Москва).

Тогда Инал Зассеев, Олег Алымов, Иван Багаев, Мэльс Гобозов, Гонери Джиоев, Игорь Дудий, Чермен Зангиев, Дмитрий Кодоев, Виктор Пронин, Андрей Санкин, Эрик Таутиев и Руслан Юртов в зависимости от роли каждого из них были признаны организаторами или участниками преступного сообщества и банды, которые совершали убийства, покушения на них, посягательства на правоохранителей, похищения людей и незаконно хранили оружие и боеприпасы (ст. 210, 209, 105, 317, 126 и 222 УК РФ).

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что ОПС создал криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако), уголовное дело которого в связи с затянувшейся экстрадицией из Австрии было выделено в отдельное производство.

Его боевики, по данным следствия и суда, совершали заказные убийства в Северной Осетии, где изначально базировалось сообщество, а затем переключились на столичный регион.

Как настаивал гособвинитель, пожизненное лишение свободы по приговору суда получили Инал Зассеев и бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов, которого заодно лишили звания младшего лейтенанта милиции. На их счету, по подсчетам следствия, оказалось 27 убийств.

В частности, Инал Зассеев застрелил начальников управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталия Чельдиева и его сына, а также совершил еще 13 убийств, в том числе участников конкурирующих банд.

На счету оперативника Юртова оказалось 11 трупов. Было доказано, например, что в 2011 году он из пистолета застрелил в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте Москвы бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, тяжело ранив его знакомую Анну Эткину. Следователи и прокуроры доказали, что Руслан Юртов убил в Москве и следователя транспортного управления СКР Александра Леонова.

Причем заказчиком преступления выступила бывшая сотрудница прокуратуры, которая также получила срок, но в другом процессе.

Подполковника полиции Виктора Пронина и полковника Андрея Санкина, служивших в СОБР «Булат» тогда еще внутренних войск МВД России, суд признал виновными в участии в ОПС и банде, а также в пособничестве в совершенных боевиками убийствах и похищениях людей, приговорив к 12 и 14 годам строгого режима соответственно.

Олег Алымов и Гонери Джиоев получили 20 и 16 лет заключения за убийства в 2004–2005 годах владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Как было установлено в суде, господина Слесарева вместе с членами семьи киллеры расстреляли по дороге в храм в Подмосковье, а банкиров Плытника и Новосельского похитили в Москве, убили, утопив тела в канале имени Москвы.

Интересно, что участником этих и целого ряда других расправ выступал сотрудник оперативно-поискового управления столичной милиции Максим Николаев. Однако по требованию Джако его застрелили в 2010 году. Остальные подсудимые также не избежали внушительных сроков.

Апелляционный суд, по данным “Ъ”, после разбирательства, занявшего полгода, 20 марта исключил из приговора в связи с истечением срока давности обвинение в участии в преступном сообществе и хранении оружия, по которым уже вышли сроки давности.

В связи с этим у ряда осужденных сроки были сокращены от нескольких месяцев до пары лет. Так, Гонери Джиоев получил скидку в квартал.

Осужденных спецназовцев исключение ОПС не затронуло, так как им вменялась в вину третья, более тяжелая часть данной ст. 210 УК — с использованием служебного положения. Не повлияли изменения и на пожизненные сроки, так как они получились путем частичного сложения наказаний в основном за убийства. После вступления приговора в законную силу осужденные не на высшие меры наказания боевики могут ходатайствовать о заключении с ними контрактов на участие в СВО. По данным “Ъ”, так уже сделали два киллера из другой банды Джако, убившие в Северной Осетии мужчину, а потом расстрелявшие траурную процессию на его похоронах. Один из убийц героически погиб в ходе операции на Украине, а другой продолжает воевать с ВСУ.

Защита планирует обжаловать решение апелляционного суда. В нем же сейчас рассматриваются жалобы защиты Джако. За организацию ОПС, убийств и покушений он получил пожизненный срок.

Николай Сергеев