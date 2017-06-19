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Екатеринбург. Урал
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Новости
19:23
Экипаж А321 рассказал подробности аварийной посадки в кукурузном поле
21:16
Виктория Вершинина стала победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»
19:49
Концессионеры построят до 2021 года семь школ в Сургуте
19:09
Туркластер «Гора Белая» закончит присвоение земель к лету 2020 года
18:30
«Спортмастер» открыл в Екатеринбурге федеральный распределительный центр
15:40
Средний балл ЕГЭ абитуриентов УрФУ составил более 77,4 балла
15:29
На Урале будут судить группу мигрантов, подозреваемых в серии краж из супермаркетов
14:38
«Уральские авиалинии» введут дополнительные рейсы из-за ЧП в Подмосковье
13:41
При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 55 человек
13:17
В Тюмени к 2024 году откроются пятнадцать новых школ
12:46
На трассе Екатеринбург—Курган два полицейских разбились на мотоцикле
12:09
На Урале в «Оленьих ручьях» после проверки закрыли палаточный лагерь
11:16
По итогам опрессовок в Екатеринбурге выявили 31 повреждение труб
10:13
В Кольцово несколько самолетов не смогли сесть из-за тумана
09:37
В Екатеринбурге продают «дом-улитку» за 73 млн рублей
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(обновлено: 15.08.2019)
Транспорт Урала
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Посадка в Подмосковье отозвалась на Урале
Как Екатеринбург отреагировал на подвиг пилотов
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Изменение транспортной сети в Екатеринбурге будет происходить до 2021 года
ГИБДД въезжает в мэрию Екатеринбурга
Сменился глава городского комитета по транспорту
1
Автобусы въехали в дефицит
В Сургуте из-за морозов возникли проблемы с общественным транспортом
Администрация Екатеринбурга развернулась на полпути
Власти города пообещали вернуть автобусный маршрут №024
Автобусы съезжаются с трамваями
Городской транспорт Екатеринбурга войдет в единую компанию
Перевозчики просят табло
Комитет СОСПП недоволен пунктами весогабаритного контроля
К чемпионату приехали
Вокзал Екатеринбурга подготовился к ЧМ 2018
1
Магистраль началась с моста
На Ямале стартовало строительство Северного широтного хода
Вторая ветка показалась в планах
«Метрогипротранс» предложил свой вариант развития метро Екатеринбурга
Прокуратура выходит на зимнюю дорогу
На Ямале проводится проверка качества зимников и расходов на их строительство
Тарифу отменили понижение
Стоимость размещения на опорах ТТУ в Екатеринбурге для операторов связи снова может вырасти в 10 раз
Автобусы проехали торги
Власти Екатеринбурга не смогли доказать законность аукционов на маршруты общественного транспорта
«Делимобиль» проедется по Екатеринбургу
В столице УрФО появится каршеринговая компания
Чиновники Сургута пересели в такси
Городские власти отказались от служебного транспорта
Екатеринбург не может остановиться
Городские власти продолжают транспортную реформу
Администрация считает минуты
Власти Екатеринбурга вводят повременной тариф в общественном транспорте
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Музыка на «Волне»
Как прошел летний «Старый новый рок»
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Ретро-ралли «Кубок Урала»
Исторические автомобили в центре Екатеринбурга
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«Иннопром» в десятый раз
Как прошла юбилейная выставка
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Екатеринбургу добавили цвета
Как прошел фестиваль стритарта Stenograffia
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Ural Music Night-2019
Музыкальный фестиваль прошел в Екатеринбурге в пятый раз
Фотогалерея
Бремя первых
Как в Екатеринбурге вручали «Премию №1»
Фотогалерея
Четыре дня протестов в Екатеринбурге
Как проходили акции в защиту сквера от храма
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Темным временам добавили света
Коммерсантъ-Урал о борцах с преступностью
Фотогалерея
Истории уральских сыщиков
Спецпроект «Ъ-Урал» ко Дню уголовного розыска
Фотогалерея
Уральский плен
Чем занимались военнопленные в Свердловской области в 1942-1956 годах
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Цифровизация попала в сети
Как на Урале готовятся к цифровой трансформации электроэнергетики
Промышленность встает в рост
Предприятия региона были значительно модернизированы, что дало старт развитию отрасли
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Итоги «Иннопрома»
Промышленная выставка в Екатеринбурге отметила юбилей
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«Получим абсолютно новое, современное предприятие»
Вице-президент «Евраза» Денис Новоженов об инвестпроектах на Урале
«Эффект от «Иннопрома» оценивается в 1,5–2 млрд рублей»
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия