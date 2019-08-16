Посадка в Подмосковье отозвалась на Урале

Жители Екатеринбурга с восхищением отреагировали на действия экипажа самолета «Уральских авиалиний» (УАЛ), совершившего посадку на кукурузное поле под Москвой. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой о представлении летчиков к государственным наградам. Их называют героями и в самой авиакомпании, а екатеринбуржцы оставляют сотни комплиментов на их страницах в соцсетях. Футбольный клуб «Урал» подарил героям бессрочные абонементы на все домашние матчи.



Весь четверг в Екатеринбурге обсуждают инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим по маршруту Москва — Симферополь. Напомним, екатеринбургским пилотам — 41-летнему Дамиру Юсупову и 23-летнему Георгию Мурзину — удалось совершить жесткую посадку самолета A321 с бортовым номером VQ-BOZ в кукурузном поле сразу после взлета с ВПП аэропорта «Жуковский». Причиной экстренной посадки послужил отказ двух двигателей после попадания в них птиц. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы. По данным Минтранса РФ, незначительно пострадали 55 человек.

Первым на случившееся отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он с утра написал в Instagram слова благодарности экипажу за мужество и профессионализм. «Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания “Уральские авиалинии” еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни»,— отметил он. Позже глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства поручил подготовить документы для представления летчиков к наградам. «Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки»,— сказал он.

В авиакомпании инициативу о награждении пилотов поддержали. «Мы считаем экипаж героями. Другого варианта быть не могло. Им нужно было садиться. Но, конечно, окончательные выводы будут после работы комиссии»,— пояснил коммерческий директор УАЛ Кирилл Скуратов. По его словам, выход из строя одного борта сильно не скажется на работе авиакомпании (всего в парке 47 самолетов). «В течение двух дней мы полностью выправим расписание»,— пообещал господин Скуратов.

Действия пилотов вызвали большой отклик у екатеринбуржцев, которые стали оставлять сотни поздравлений в социальных сетях пилотов. Большинство людей называли их героями, которые сумели спасти пассажиров. Горожане называли мелочами типичные проблемы УАЛ: высокие цены на билеты и частые задержки рейсов, потому, что компания очень трепетно относится к безопасности полетов. «К вопросу подготовки летного состава у нас действительно подходят строго. Проводятся постоянные проверки полученных навыков и знаний и отработка их на тренажерах»,— подтвердил на условиях анонимности один из сотрудников УАЛ.

Футбольный клуб «Урал» подарил экипажу «Бессрочный абонемент за отвагу!». «Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера. Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи “Урала”. Волнения и драйва вам только на стадионе!» — написано в официальном твиттере клуба.

Игорь Лесовских