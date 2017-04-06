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08:23
РБК: НСПК изучает возможность переноса в Россию платежей через Apple Pay
12:00
Обвиняемый в хищении алтайский депутат решил перейти из «Единой России» в оппозицию
10:51
Пятеро из восьми кандидатов в главы Республики Алтай не допущены до выборов
10:32
«СДС-азот» направит 3,5 млрд рублей на развитие «Мелеузовских минеральных удобрений»
09:46
Подросток получил 140 часов обязательных работ за стрельбу из воздушки по школьникам
09:10
Налоговики банкротят правообладателя бренда «Гранмулино»
08:39
Красноярский чиновник возглавил Сибирский федеральный университет
08:22
Экс-мэра Барабинска отдали под суд за превышение полномочий
07:35
Омский губернатор предложил передать в федеральную собственность Мангутский канал
07:22
Режим ЧС введен во всем Красноярском крае из-за лесных пожаров
06:59
В Сибири ожидается рост потребления электроэнергии грядущей зимой
06:51
Экс-глава красноярского автодилера «Крепость» попросил прощения у клиентов
06:42
Уровень воды реки вблизи Тулуна превысил критическую отметку
29/07
Красноярский губернатор назвал тушение всех лесных пожаров бессмысленным
29/07
Суд признал законным штраф инвалиду из Кузбасса за неуважение к президенту
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Сибирские лесные пожары
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За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60% и превысила 1,6 млн га
«Уже никакие силы потушить пожары не могут»
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Тема
(обновлено: 30.07.2019)
Ситуация в «Сибмосте»
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия