Срок деньгами

Управление Следственного комитета по Новосибирской области направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела экс-президента АО «Сибмост» Антона Гурьянова, подозреваемого в налоговых махинациях. По версии силовиков, бывший топ-менеджер сокрыл около 45 млн руб., предназначенных для оплаты недоимки по налогам. Следователи просят наложить на господина Гурьянова судебный штраф — наказание, которое не влечет судимости. По такой же схеме было закрыто дело предшественника Антона Гурьянова на посту президента «Сибмоста» Сергея Титова.

В Железнодорожный райсуд Новосибирска поступило прошение следственных органов о прекращении уголовного преследования экс-президента АО «Сибмост» 43-летнего Антона Гурьянова. Об этом “Ъ” сообщила старший помощник прокурора района Татьяна Тесля.

Компанию «Сибмост» (крупнейший в Сибири генподрядчик строительства дорог) бывший менеджер АО «Волгомост» Антон Гурьянов возглавил в феврале 2018 года. Уже через четыре месяца, за три года до истечения срока контракта, господин Гурьянов оставил кресло руководителя компании, решив заняться собственными бизнес-проектами. В январе 2019 года в отношении экс-президента «Сибмоста» следственные органы завели уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Основанием для этого послужили наработки управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как указывается в материалах следствия, к приходу господина Гурьянова в «Сибмост» долг АО по налогам составил свыше 92 млн руб., за время его руководства компанией он вырос более чем на треть и достиг 131,4 млн руб. Налоговики выставили на счета мостостроительной организации инкассовые поручения для взыскания недоимки. По версии следствия, топ-менеджер организовал перечисление денежных средств дебиторов компании ее кредиторам в обход расчетных счетов «Сибмоста». Силовики подсчитали, что таким образом были скрыты средства предприятия на сумму более 45 млн руб.

До предъявления обвинения дело не дошло. Следователи обратились в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении экс-главе «Сибмоста» судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой и средней тяжести, а обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба. Как явствует из бумаг следствия, «по требованиям об уплате налогов, направленных в адрес АО "Сибмост", недоимка была погашена в полном объеме».

Отметим, что по аналогичной схеме было прекращено дело предшественника Антона Гурьянова на посту главы «Сибмоста» Сергея Титова, руководившего компанией с февраля 2017-го по март 2018 года. Он также подозревался в налоговом преступлении. В апреле прошлого года Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следователей прекратил дело господина Титова, назначив ему штраф в размере 200 тыс. руб.

Константин Воронов