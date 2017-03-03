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Приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю составил $50 млн
02:09
Силовики проводят обыски в Среднеуральском женском монастыре
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«Яндекс» создал две бизнес-группы для разных сервисов
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08:58
Утилизация радиоактивных отходов в Фукусиме обойдется в $4,2–6,4 млрд
08:43
Обвиняемого в мошенничестве доктора Евгения Блюма задержали в Испании
08:28
Начальник цеха Норильской обогатительной фабрики отправлен под домашний арест
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(обновлено: 26.02.2021)
Отзыв лицензии у Татфондбанка
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