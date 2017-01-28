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«Интерфакс»: врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
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(обновлено: 25.03.2017)
Изъятие детей у приемной семьи в Зеленограде
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Усыновители и опекуны называют противозаконным раскрытие должностными лицами частной информации
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Семья Дель не будет судиться с чиновниками
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Прием переходит на передачу
ОП расследует изъятие у приемных родителей четырех детей
3
Приемные родители почувствовали гиперопеку
Они боятся, что изъятие детей из семьи Дель в Зеленограде может стать началом кампании
Приемная семья отказалась от иска по поводу изъятия детей
Родители надеются без суда урегулировать конфликт с органами опеки
23
«СМИ сейчас пропагандируют одну-единственную мысль: все приемные семьи берут детей за деньги и наживаются на этом»
В стране разворачивается кампания против института приемной семьи
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«Эта история нанесла огромный удар по приемным семьям»
Как и почему у семьи отобрали десять детей
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Семейный кодекс научат любить детей
В Минобрнауки правят процедуру изъятия ребенка из семьи
В действиях опеки увидели халатность
Следователи возбудили уголовное дело после изъятия детей в Зеленограде
1
Детей избавят от опеки
В отношении приемного отца из Зеленограда возбуждено уголовное дело
2
С приемной семьей из Зеленограда расторгают договор об опеке
В отношении отца изъятых детей возбуждено уголовное дело по статье «Побои»
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Основание изъятия дало трещину
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