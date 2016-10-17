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16 июня, воскресенье
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16 июня, воскресенье
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Новости
10:21
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере около драмтеатра
13:29
В Москве состоялся согласованный митинг за «справедливость для всех»
04:54
Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак США против России изменой
12:38
Путин поздравил эмира Кувейта с юбилеем и попросил за российскую гражданку
08:01
Главные анонсы 17–23 июня
15:40
Следствие допросило журналиста Голунова как свидетеля
15:24
Песков призвал дождаться доказательств причастности Ирана к атакам на танкеры
15:10
Суд перенес рассмотрение дела журналиста из Дагестана
14:47
Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге пройдет в сентябре
14:21
В Москве и Подмосковье 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
13:40
МВД возбудило дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
13:18
Футболист Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
12:26
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
11:59
Турция заявила о минометном обстреле наблюдательного пункта в Сирии
11:45
В Пензенской области задержаны еще 12 участников конфликта русского и цыганского населения
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(обновлено: 17.06.2019)
Hi-Tech. Интервью
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3
«Реального хай-тека в России практически нет»
Замдиректор Института теоретической физики РАН Михаил Фейгельман — об отставании общества от науки
3
«Не все приветствуют частных инвесторов»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах
1
«Ученые ищут новую физику»
С научным координатором рабочей группы по сотрудничеству с ЦЕРН Виктором Савриным беседует Кирилл Журенков
9
«Нет нерешаемых задач, есть просто плохие решения»
Первый замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников о будущем космических финансов
2
Предстоит понять базовые принципы, лежащие в основе жизни
Интервью / физика полимеров
Цифровая трансформация началась с науки
Образование / Информационные технологии
5
«Эпоха запланированных открытий кончилась»
С Валерием Рубаковым, одним из ведущих мировых специалистов в области физики элементарных частиц, беседует Елена Кудрявцева
5
«Говорили: "Буран" разорителен для страны»
Последний из пилотов советского ракетоплана Алексей Бородай — о неизвестных страницах проекта. Беседовал Никита Аронов
"Лидеры" сделают Северный морской путь круглогодичным
как это делается / электротехника
Сергей Калошкин: специалисты, которые уезжают,— это не столько отток умов, сколько приобретение квалификации.
образование / высшая школа
1
"Каждое новое поколение пишет свою версию истории, и это нормально"
образование / антропология
"Верить надо в себя и в людей вокруг, а не в астрологию"
образование / астрономия
2
Лев Овчинников: главная радость — когда эксперимент показывает именно то, что предполагалось
2
«Это вопрос цифровой гигиены»
Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков о целях «Цифровой экономики»
4
«Электроника зашла в тупик»
Профессор Сколтеха Ильдар Габитов объяснил, что такое фотоника, Елене Кудрявцевой
1
«Я намерен держать земные противоречия подальше от космоса»
Глава NASA — об отношениях с Москвой в разгар российско-американского кризиса
2
Физически это возможно
Самые передовые достижения физики, которые могут изменить наш мир уже завтра
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«Флоренция никогда тебя не забудет»
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
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Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Самые высокооплачиваемые спортсмены
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«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
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«Кинотавр-2019»
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Как отдыхают известные россияне
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия