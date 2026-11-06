«Видеоаналитика не создает правового основания для наказания»

— Проблема — связать зафиксированное событие с конкретным человеком и доказать, что в этой ситуации он действительно что-то нарушил. Камера может увидеть самокат на тротуаре. Но важно установить, где именно он движется, какие ограничения действуют, к какой категории относится транспорт, кто им управляет. Электровелосипед, СИМ и мопед могут быть внешне похожи, а требования к ним различаются. В случае с курьерами дополнительный вопрос: выполняет ли человек доставку в момент фиксации? Если правило зависит от назначения поездки, нужны сведения от платформы: идентификатор курьера, открытая смена, привязка транспорта. Распознавание объекта, выявление нарушения и установление ответственного — три разные задачи.