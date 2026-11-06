«Видеоаналитика не создает правового основания для наказания»
Заур Абуталимов о возможностях контроля над курьерами
Ужесточение правил дорожного движения нередко сталкивается со сложностью контроля. Остро проблема может встать, если речь пойдет об организации надзора на дополнительных участках города, например, на тротуарах. О том, как можно контролировать курьеров и средства индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью технологических решений, в интервью “Ъ” рассказал гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения ivideon Заур Абуталимов.
— Сложно ли контролировать соблюдение правил СИМ?
— Проблема — связать зафиксированное событие с конкретным человеком и доказать, что в этой ситуации он действительно что-то нарушил. Камера может увидеть самокат на тротуаре. Но важно установить, где именно он движется, какие ограничения действуют, к какой категории относится транспорт, кто им управляет. Электровелосипед, СИМ и мопед могут быть внешне похожи, а требования к ним различаются. В случае с курьерами дополнительный вопрос: выполняет ли человек доставку в момент фиксации? Если правило зависит от назначения поездки, нужны сведения от платформы: идентификатор курьера, открытая смена, привязка транспорта. Распознавание объекта, выявление нарушения и установление ответственного — три разные задачи.
— Есть ли технологии, позволяющие выявлять нарушения и штрафовать?
— Отдельные сценарии уже применяются, например, штрафуются поездки вдвоем, пересечение пешеходного перехода без спешивания, движение навстречу потоку по велополосе. Но речь идет не о полностью автоматическом государственном штрафе каждому человеку, попавшему в кадр. Видеоаналитика может подготовить материалы, но сама по себе не создает правового основания для наказания.
— Как это работает?
— Система анализирует последовательность кадров: обнаруживает человека и транспорт, отслеживает перемещение, сопоставляет траекторию с размеченными зонами. Нужны и дополнительные данные. При контроле проезда на красный — информация о сигнале светофора, при контроле движения по тротуару — точная граница тротуара и велодорожки. Обычная камера с ИИ — это не измерительный прибор, для фиксации скорости нужны сертифицированные комплексы. Требуется идентификация. У арендного транспорта можно сопоставлять видимый номер, время и место события с данными поездки. У курьерского — идентификатор транспорта или сотрудника с данными платформы.
Основная сложность городской системы в обеспечении качества на разных участках и работы после обнаружения события. Далеко не любая городская камера здесь пригодна. На одном участке она хорошо показывает общую обстановку, но номер самоката занимает несколько пикселей. На другом транспорт перекрывают пешеходы, деревья или припаркованные автомобили.
— В метро много камер и нет деревьев, а безбилетников ловят контролеры.
— Присутствие контролера не означает, что камера не справилась. У них разные функции. Камера обеспечивает непрерывное наблюдение и помогает находить события, которые человек при ручном просмотре мог бы пропустить. Сотрудник проверяет обстоятельства, устанавливает личность, разбирает неоднозначную ситуацию и применяет предусмотренные меры. Для города конечным показателем можно считать безопасность, включая снижение травматизма и конфликтов с пешеходами.
— Город больше всех заинтересован в дополнительном контроле?
— У города самый широкий интерес: безопасность пешеходов, снижение аварийности и возможность сохранять мобильность без постоянного расширения запретов. Для кикшеринговых компаний это вопрос сохранения рынка. Чем лучше оператор управляет нарушениями, тем больше у него возможностей избежать запретов.
— Как контролируют СИМ за рубежом?
— В Сингапуре применяются камеры контроля микромобильности и патрули. Для управления СИМ предусмотрен теоретический тест. Платформы должны обеспечивать страховое покрытие ответственности своих курьеров перед третьими лицами при работе на общественных дорожках. В Нью-Йорке правила коммерческой велодоставки предусматривают уникальный идентификатор курьера, удостоверение, светоотражающий жилет с названием бизнеса и номером сотрудника. Курьерам нельзя ездить по тротуарам. Видимое событие проще связать с человеком и организацией, если идентификация предусмотрена самой системой работы.
— За счет технологий получится контролировать не все?
— Лучше всего автоматизируются четко описанные, наблюдаемые действия: пересечение границы зоны, движение в определенном направлении, нахождение нескольких людей на одном устройстве. Но качество каждого сценария необходимо проверять в эксплуатации, важен контекст. Для курьеров отдельными ограничениями остаются невидимые характеристики: мощность двигателя, изменения конструкции, статус рабочей поездки. У камеры все еще может быть недостаточно данных для автоматического разбора любого нарушения. Пока можно разбирать базовые однозначные сценарии, но масштабирование зависит от качества съемки, идентификаторов, обмена данными и правил обработки спорных случаев. Развитие нейросетей ускоряет этот процесс, но не заменяет остальные элементы.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 10