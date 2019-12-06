«От исчерпания IPv4 интернет не ломается» Максим Буртиков, директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии

Как в Европе подготовились к перераспределению интернет-адресов, “Ъ” рассказал директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии Максим Буртиков.

— Что означает исчерпание IPv4-адресов у RIPE NCC для провайдеров и пользователей интернета?

— Запас IPv4-адресов подошел к концу, получить их напрямую у RIPE NCC будет уже фактически нельзя, и остается только вторичный рынок. Адреса еще будут возвращаться в RIPE NCC, например, если компания закрывается, но в небольших количествах. Однако можно без ограничений получать адреса следующего поколения — IPv6.

— Как страны Европы к этому подготовились?

— Стоит выделить Бельгию и Швейцарию, которые давно начали внедрять IPv6, не дожидаясь исчерпания. Страны с большим запасом IPv4-адресов более готовы, к таковым можно отнести Германию, Великобританию и Россию. Однако в отличие от европейских стран, которые активно внедряют IPv6, Россия на этом старте засиделась.

— В Белоруссии с 1 января 2020 года провайдеры должны будут поддерживать IPv6 наряду с IPv4. Часто ли государства форсируют переход на IPv6?

— Это уникальная ситуация, Европа идет по иному пути, не регулируя технологию, рынок сам решает, что ему выгодно. Однако случаи не такого прямого, как в Беларуси, воздействия есть — в Бельгии и Франции. И если бельгийский опыт возымел эффект, то регуляторика Франции была недостаточно проработана с техническим сообществом и позитивного результата не имела.

— В чем выгода для операторов от перехода IPv6?

— Интернет предполагает связь каждого с каждым. Разделение одного IPv4-адреса на множество абонентов, что приходится делать операторам ввиду нехватки и невозможности выдать каждому устройству уникальный сетевой идентификатор, этот принцип нарушает. Эта технология довольно дорогостоящая, и в перспективе оператор вынужден покупать более дорогое оборудование и все равно обращаться на вторичный рынок за IPv4. У IPv6 этой расходной части нет.

Часто слышим аргумент о том, что оператор вынужден обновлять оборудование для работы с IPv6. Однако любой развивающийся оператор, наращивающий абонентскую базу и закупающий новое оборудование, окажется готов к работе по IPv6, преследовал он эту цель или нет, потому что уже многие годы производители сетевого оборудования включают поддержку IPv6 в свои продукты. Нехватка IPv4 наиболее остро ощущается именно операторами с динамичными показателями роста.

— Чем бы вы объяснили столь медленное распространение IPv6?

— Оно не медленное, оно в целом следует обычной рыночной динамике. Дело в том, что IPv6 — это не замена IPv4. От исчерпания IPv4 интернет не ломается. Уже давно было понятно, что адреса v4 закончатся, и готовились все потихоньку.

Исходно самым простым решением казалось именно разделение одного адреса на множество абонентов. Однако это все равно полностью не снимает необходимости в новых адресах, а так как они закончились к выдаче у регистратуры, то компании вынуждены обращаться на вторичный рынок, а цены на адреса постоянно растут.

Также стало понятно, что 5G и интернет вещей не построить на IPv4. Видно, что разделение v4-адреса ведет к рискам — потенциально менее стабильное и быстрое соединение; под блокировку по IP могут попасть сотни законопослушных абонентов. В итоге операторы принимают коммерческое решение: не тратить ресурсы на поддержку IPv4.

Интервью взял Дмитрий Шестоперов