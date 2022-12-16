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«Сейчас нет решений, которые могут на 100% заменить западные»

Евгения Наумова, директор по кибербезопасности МТС

О конкуренции в новых рыночных условиях и перспективах замещения зарубежных продуктов в области защиты данных рассказала “Ъ” директор по кибербезопасности МТС Евгения Наумова.

Фото: Пресс-служба МТС

Фото: Пресс-служба МТС

— Как повлиял на российских вендоров уход западных?

— Заказчики столкнулись с тем, что продукты наших разработчиков в большинстве сегментов далеки до функционала западных вендоров. Во-первых, это создало сложности при выборе замен, поэтому многие заказчики не смогли эффективно вложить бюджеты в полном объеме. То есть рынок рос не так быстро, как предсказывали.

Во-вторых, наши вендоры получили колоссальный объем запросов на доработку продуктов. Представьте, что маленькому нишевому участнику рынка приходят сразу десятки запросов от организаций из топ-100, которые привыкли, что для них вендор делает почти все. Если в вендоре 100–150 человек, обеспечить обширный набор услуг и их качество физически невозможно. Поэтому получалось, что некоторые брали на себя обязательства, но исполнить их не могли, часто переносились сроки, случались разочарования. Если резюмировать, сейчас в России нет решений, которые на 100% могут заменить западные.

— Продолжат ли российские компании покупать какие-то «ушедшие» решения обходными путями?

— Госсектор не пойдет на такие риски из-за усиления ответственности за использование решений из недружественных стран. Коммерческие компании еще какое-то время будут искать обходные пути, но постепенно российские вендоры совершенствуют свои продукты и завоюют доверие заказчиков.

— Почему в России нет многих ИБ-продуктов, к которым привыкли заказчики?

— Крупные российские игроки не вкладывались в эти решения. Отчасти потому, что ниши были заняты, отчасти потому, что были другие приоритеты и стратегии. К тому же это большие расходы с нечетким горизонтом окупаемости. Небольшие разработчики просто не могли себе позволить подобные проекты и до сих пор не могут. Это, например, сетевые средства защиты, программно-аппаратные комплексы для защиты информации.

— Почему в этом году на российском рынке, несмотря на уход западных компаний и выход в сегмент новых российских, не произошло смены лидеров?

— Быстро это не произойдет. Крупные вендоры, обладающие значительными ресурсами на масштабирование проектов, смогли быстро отреагировать на растущий спрос. Небольшие компании, которые почти всегда работают в узких нишах, столкнувшись с запросами новых клиентов, не смогли конкурировать с крупными. Чтобы перестроить создание продуктов и адаптировать их под новые запросы, нужны время и серьезные кадровые ресурсы. Крупным компаниям всегда проще их привлечь.

— Будет ли меняться расстановка сил в 2023 году?

— Безусловно, хотя процесс только начнется, его результат будет виден в 2024–2025 годах. Ключевые факторы изменений — консолидация рынка, поддержка игроков рынка кибербезопасности со стороны государства, рост спроса на российские решения. Но главное — приобретение крупными компаниями профильных разработчиков кибербезопасности. Выиграет тот, кто сможет обеспечить заказчику полное закрытие бизнес-рисков, киберустойчивость. Это невозможно сделать небольшими ресурсами.

— Могут ли появиться в РФ IT-продукты из дружественных стран, например Турции?

— Думаю, мы привлекательны для Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, для многих стран. Выйти компании могут, безусловно. Но продукты из этих стран не самые известные, а на локализацию и построение отношений с российскими клиентами уйдет время.

— Считаете ли вы такую экспансию риском для себя?

— Не с таким регулированием — оно все больше и больше направлено на поддержку российских продуктов. Но я за то, чтобы мы не ограничивались комфортным российским рынком, а доводили продукты до мирового стандарта. Хотелось бы наконец-то показать, что мы можем.

Интервью взяла Татьяна Исакова

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