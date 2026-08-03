«Вопрос достоверности данных становится критическим»

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). О новых способах внедрения ИИ, работе в рамках открытой лицензии и разработке мобильного приложения “Ъ” рассказал основатель онлайн-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель онлайн-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Основатель онлайн-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

— Как вы используете ИИ у себя на площадке? «Рувики» использует ИИ (нейросети) для написания, перевода или проверки статей?

— Еще с прошлого года мы внедрили комплекс ИИ-инструментов. В их числе ИИ-сервис, который автоматически обновляет статьи с помощью анализа информационных лент. Этот же сервис обогащает контент в коротких статьях, расширяя материалы за счет обработки разных источников. ИИ-сервис автоматической генерации статей по запросу редакторов создает новые статьи, проверяет текст и оформляет его в нашем энциклопедическом стиле. Есть и специальный бот, который автоматически выявляет и удаляет «вандальные» правки, сервис автоматической валидации контента — он отслеживает риски нарушения законодательства России. Бот также проверяет правки пользователей на предмет актуальности и достоверности. Но тут важно отметить, что эти решения не убирают человека из процесса создания энциклопедии, финальное слово всегда остается за нашими экспертами.

— Насколько остро стоит проблема чистоты данных для ИИ, особенно в русскоязычном сегменте? Учитывая, что нейросети часто обучаются на непроверенных данных и начинают «галлюцинировать»?

— Это глобальная проблема, которая справедлива и для российского сегмента сети. В академической среде, в частности, набирает обороты опасный тренд: ученые используют сгенерированные ИИ ссылки на несуществующие статьи. Сфабрикованные ссылки выглядят убедительно. Наука держится на достоверности цитирований. Такой «информационный шум» дезориентирует исследователей и постепенно разрушает научную преемственность.

Но надо признать, что привычки пользователей уже не изменить. По разным оценкам, ИИ-ассистенты регулярно используются уже 15–20% россиян, что делает вопрос объективности и достоверности данных критическим. Это приводит нас к необходимости развивать гибридную модель верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром становятся профильные ученые и эксперты. Технологии минимизируют риски устаревания или субъективности материалов. При этом, делая технологии фактически союзником, мы оставляем контроль за экспертами с подтвержденной репутацией.

— Кстати, о контроле — сколько статей вы удалили по итогам первого полугодия? Сколько из них было удалено из социально-политических соображений?

— Мы не удаляем статьи, а, наоборот, пишем новые. Например, у нас сейчас на 5% больше статей, чем в «Википедии», на русском языке, и обновляется «Рувики» оперативнее. Это динамический процесс, который требует внимания и сил. Осенью прошлого года мы представили целую экосистему ИИ-сервисов, которая помогает редакции в решении рутинных задач.

На площадке работает инструмент рецензирования и верификации статей. Этим занимаются ведущие эксперты из числа партнеров: от Российской академии наук, Российской государственной библиотеки, Государственного архива РФ до ведущих музеев и экспертных площадок. У нас есть собственная профессиональная редакция, которая отвечает за достоверность и актуализацию, а также за соответствие текстов требованиям законодательства. Конечно, мы, как российская организация, следим за тем, чтобы материалы не противоречили закону.

Кроме того, в этом месяце библиотека Большой российской энциклопедии перешла в ведение «Рувики» на основе лицензионного соглашения для того, что сохранить материалы технически доступными для всех пользователей. Лицензионное соглашение действует до вступления в силу распоряжения правительства. В дальнейшем материалы будут собраны в отдельном пространстве в рамках сайта.

— Ваш сайт сейчас не сталкивается с сокращением посещаемости?

— Мы продолжаем расти, но объективно оцениваем рыночный тренд: эта прямая не может бесконечно идти вверх.

— Сколько составило MAU (месячная аудитория) и DAU (ежедневная) вашего проекта по итогам полугодия?

— Месячная аудитория составляет 13 млн пользователей, DAU мы не раскрываем. Однако сейчас вся индустрия контента сталкивается с оттоком трафика из-за развития ИИ-ответов и сжатых поисковых выдач. Проблема масштабная — даже «Википедия» еще летом прошлого года заявляла о восьмипроцентном падении посещаемости за год.

— Насколько сильно на вас повлияло внедрение «Яндексом» «Алисы» в «Поиск»?

— Нейросеть достаточно часто использует и выдает наши материалы в качестве источников. Так что здесь мы работаем в синергии — «Яндекс» дает пользователям точные ответы, а мы получаем целевой трафик и цитируемость.

— Заключали ли вы с «Яндексом» соглашение?

— Детали нашего взаимодействия с компанией я не могу разглашать. Но напомню, что у нас в поисковую систему «Рувики» интегрирована нейросеть «Яндекса». Мы даем возможность нашим читателям получать знания через уже привычный диалог с нейросетью. Речь здесь идет о нейроответе, когда пользователь получает краткую исчерпывающую информацию на заданный в свободной форме вопрос.

— Продолжаете ли вы работать в рамках открытой лицензии? Какой подход к использованию вашего контента машинами? Как это юридически и технически сочетается?

— Да, «Рувики» продолжает придерживаться принципов свободной лицензии: пользователи по-прежнему могут копировать и использовать большинство наших материалов. При этом мы вкладываем огромные усилия в переработку и повышение качества нашей библиотеки и понимаем, что этот актив будет высоко цениться рынком в мире, где синтетические материалы распространяются с огромной скоростью, а ИИ обучается на не всегда достоверных данных.

Следуя мировому опыту энциклопедий и СМИ, мы хотели бы создать более цивилизованный процесс взаимодействия с ИИ-агентами на основе лицензионных соглашений, чтобы ссылка на ресурс при выдаче ответа ставилась в явном виде. Мы открыты к двустороннему сотрудничеству в части использования достоверных материалов в работе, включая машинное обучение. Об этом написано в условиях использования наших материалов, размещенных на нашем сайте.

— Планируется ли инвестировать в проект до конца 2026 года? Если да, то на что пойдут средства?

— У нас согласована стратегия до конца 2026 года. Средств инвесторов для ее реализации хватает, средства от рекламной выручки мы также реинвестируем в развитие. Планируем представить мобильное приложение, а также работать над усовершенствованием ИИ-экосистемы.

— Сколько составила выручка и чистая прибыль «Рувики» по итогам полугодия? За счет чего выросла выручка?

— Конкретные цифры мы раскрывать не можем. У нас достаточно средств для развития благодаря финансовой поддержке со стороны наших инвесторов, а также коммерческой деятельности, в частности рекламы.

— Сколько составила выручка от рекламы по итогам полугодия?

— Относительно первого квартала рекламная выручка выросла на 16%, а доля запросов рекламы — на 82%. Доля показов увеличилась на 23%. Мы открыты для работы с новыми рекламодателями как через рекламную сеть «Яндекса», так и через прямые размещения.

— Какие новые функции вы планируете внедрить в ближайшее время?

— Сейчас тестируем ИИ-обзор — это краткая выжимка из статьи со ссылками на текстовые блоки. Пользователю удобно увидеть суммаризацию и дальше самому решить, в какой блок углубиться. Также планируем усовершенствовать систему рекомендаций, чтобы читателям было интересно дольше оставаться на сайте. Экспериментируем с ИИ и медиаконтентом в статьях — это и ИИ-гифки, и видеоконтент.

Интервью взяла Юлия Юрасова