«Коммерческое использование региональной электроавиации может начаться уже через 15 лет»

На вопросы “Ъ” ответил официальный представитель швейцарской ассоциации Air Transport Action Group (ATAG) Халдейн Додд.

Air Transport Action Group — независимая коалиция экспертов авиационной индустрии, созданная в 1990 году в Женеве. Ее цель — устойчивое развитие авиационной индустрии с первостепенными задачами минимизации воздействия на окружающую среду, в том числе путем снижения парниковых выбросов от самолетов; защита прав сотрудников отрасли; продуктивное взаимодействие с другими отраслями транспорта и промышленности; развитие авиаиндустрии в разных регионах и странах мира.

В совет директоров ATAG входят представители высшего руководства таких отраслевых организаций, как Международный совет аэропортов (ACI), Организация гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO), Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и др., а также авиапроизводителей, включая Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и др.

— Скептики считают, что электросамолетам для перевозки пассажиров требуется слишком много энергии от батарей и что для подзарядки таких батарей все равно нужна энергия из традиционных углеводородных источников. Что вы думаете об этом?

— Мы считаем, что примерно через 15 лет может начаться коммерческое использование региональных электросамолетов. Впрочем, за это время появятся и новые версии электрических самолетов меньшего размера по мере развития технологий по хранению электроэнергии в батареях.

Естественно, любое использование электрических технологий должно соответствовать требованиям по защите экологии и в идеале использовать при выработке энергии для батарей возобновляемые или низкоуглеродные источники.

— В каких странах и регионах сейчас активнее всего развиваются проекты электрической авиации?

— В настоящее время в мире насчитывается более 100 разных проектов по развитию электрической авиации — какие-то из них нацелены на выпуск небольших самолетов, но есть и те, которые нацелены на выпуск самолетов, способных перевозить до 100 пассажиров. Большинство проектов сосредоточено в Европе и Северной Америке, однако есть проекты и в странах других регионов.

Это полностью новая отрасль для авиаперевозок, поэтому будет очень полезно, если все регионы мира будут развивать технологии для улучшения емкости и снижения веса батарей.

— Кто должен активнее стимулировать развитие электрической авиации — правительства или компании?

— Развитие этой индустрии требует поддержки и от правительств, и от исследовательских организаций, и от самой авиаиндустрии. Впрочем, будет очень полезна поддержка и от экспертов в других областях — индустрии нужны более емкие и легкие батареи, а это находится уже за пределами традиционной авиаиндустрии. Сейчас мы живем в очень интересное время, которое дает возможность использовать достижения самых разных отраслей промышленности и науки.

— Что вы считаете самым большим препятствием для развития электрической авиации — неразвитость технологий, отсутствие регулирующих норм со стороны властей или что-то другое?

— Главным препятствием сейчас является технологический барьер — в частности, емкость и вес батарей. Эта отрасль постоянно развивается, поэтому в какой-то момент нам потребуются соответствующие регулирующие нормы, в рамках которых можно будет проводить испытания на безопасность, обеспечивать логистические цепочки поставок чистой электроэнергии и т. д. Конечно, пока можно говорить лишь о том, что электрическая авиация имеет шансы заменить обычные самолеты на ближнемагистральных рейсах или при региональном использовании. Поэтому сейчас необходимо активизировать работу по внедрению более экологичного авиатоплива, которое в будущем будет использоваться на средне- и дальнемагистральных рейсах.

Интервью взял Евгений Хвостик