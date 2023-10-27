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Коммерсантъ FM
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«Есть высокий спрос на азиатские тайтлы»

Александр Михеев, директор по продукту VK Play

О перспективах рынков разработки и дистрибуции игр рассказал “Ъ” директор по продукту VK Play Александр Михеев.

Александр Михеев

Александр Михеев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Александр Михеев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Как можно охарактеризовать ситуацию на рынках дистрибуции и разработки видеоигр в России?

— Последние 12 лет российская разработка развивалась в сфере мобильных игр. Компаниям было выгодно разрабатывать мобильные игры с дистрибуцией через глобальные платформы либо становиться подрядчиками для крупных международных студий. С весны 2022 года мы видим процесс перезагрузки рынка. Устоявшиеся цепочки дистрибуции и получения прибыли от платформ перестали существовать. Сейчас разработчики фокусируются на альтернативных платформах и странах размещения контента. Процент игр, разрабатываемых для российского рынка, существенно вырос, особенно в сфере независимой разработки. Отличительной чертой нашего рынка всегда была сильная позиция ПК, поэтому российские разработчики сейчас заняты подготовкой ПК-игр.

— Как в дальнейшем будет меняться рынок дистрибуции, ждать ли одного крупного или нескольких нишевых игроков?

— Рынок и далее будет перестраиваться, разработчики будут вынуждены использовать разные площадки с основным упором на одну крупную, такую как VK Play. Сейчас на VK Play более 10 тыс. игр, мы планируем наполнять каталог зарубежными тайтлами (наименованиями.— “Ъ”). Идет процесс локализации иностранного контента, и в 2024 году у нас появится больше новых качественных игр. Перспектива же открытия новых крупных сторов в России невысока, так как это требует больших инвестиционных и инфраструктурных вложений. Потенциально мы видим в числе дистрибуторов игрового контента операторов мобильной связи.

— Как могут развиваться российские площадки с учетом того, что потребители привыкли к американскому Steam?

— Первое, что нужно делать,— это качественный продукт и для разработчика, и для пользователя. Ежегодно в Steam появляется 10 тыс. новых игр. Но только 17% из них зарабатывает больше $5 тыс. за весь период жизни. Сейчас мы сконцентрированы на поиске и размещении качественного контента. Инвестируем много сил в достижение прямых договоренностей с разработчиками и работаем через партнеров—издателей игр. Мы развиваем и функциональность площадки VK Play: сможем сделать то, чего не может Steam,— дать доступ к огромной аудитории экосистемы VK.

— В прошлом году VK Play объявил о планах распределить 300 млн руб. посевных инвестиций в студии разработки видеоигр. Каковы результаты?

— Мы получили более 400 заявок с большим потенциалом, после отбора оставили 20 проектов первого приоритета с общим объемом инвестиций на 120 млн руб. Сейчас идут процессы закрытия первых сделок.

— Сколько требуется времени, чтобы эти студии начали выпускать продукты, на которые будет спрос?

— В среднем это около 10–12 месяцев.

— VK встречался с потенциальными партнерами из КНР и Кореи, как они относятся к перспективе дистрибуции игр на российском рынке?

— На российском рынке есть и высокий спрос на азиатские тайтлы, и издатели с большим опытом оперирования и локализации таких игр. С компаниями из Кореи мы ведем переговоры с помощью партнеров. Компании из Китая пока присматриваются к российскому рынку. Интерес, безусловно, есть, поэтому именно сейчас нужно отстраивать процессы взаимодействия.

Интервью взял Никита Королев

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