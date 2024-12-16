О развитии функционала «VK Видео», выплатах блогерам и увеличении команды разработки вдвое “Ъ” рассказал технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ляджин

Фото: Пресс-служба VK Сергей Ляджин

Фото: Пресс-служба VK

— Как вы оцениваете текущую долю рынка «VK Видео» по сравнению с основными конкурентами, такими как Rutube?

— «VK Видео» с октября 2021 года входит в топ-3 самых популярных видеосервисов у российских пользователей. По данным Mediascope, «VK Видео» является лидером среди российских сервисов с активной месячной аудиторией более 72 млн человек. Стоит отметить, что важна не только аудитория, но и ее активность: например, суточный рекорд просмотров роликов в «VK Видео» составил 2,9 млрд.

— Какие нововведения появятся на платформе до конца этого года, какие — до конца следующего?

— Мы фокусируемся на четырех ключевых направлениях: удобство пользователей в приложениях и web-версии, платформенные технологии, куда входят и CDN с серверами, и бэкенд-софт (составляющая сайта или приложения, скрытая от пользователя.— “Ъ”), продвинутые алгоритмы поиска и рекомендаций, а также инструменты для авторов.

Недавно мы улучшили качество поисковых моделей, благодаря чему выросла релевантность и точность выдачи контента. Обновили алгоритмы рекомендаций: новая система лучше понимает интересы аудитории и быстрее реагирует на их изменения, предлагая более интересный контент. В дальнейшем планируем выпускать обновления по этим направлениям ежеквартально.

Мы запустили отдельный домен vkvideo.ru. Так сможем быстрее внедрять новые технологии и фичи, поддержку новых форматов и более удобные инструменты для авторов. Это также даст дополнительные возможности для монетизации, например, более гибкие модели размещения рекламы. И наконец, в «VK Видео» появился «Детский режим», который открыл безопасный доступ к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента.

— На каких условиях вы размещаете кэширующие сервера? Можете ли сравнить свою стратегию с Google и его GGC?

— Зарубежные компании, насколько мне известно, платили за каждый сетевой узел. Мы предпочитаем более гибкие и удобные — для нас и для партнеров — модели сотрудничества.

— Какие меры принимаются для борьбы с пиратским контентом и нарушением авторских прав на платформе?

— Мы показываем зрителям лицензионный контент и всегда защищаем права авторов. Авторы и правообладатели могут сообщить о спорном контенте через DMCA (международный закон об авторском праве в цифровую эпоху.— “Ъ”) и нашу ИИ-систему Content ID для работы с цифровыми отпечатками видео- и аудиофайлов (см. “Ъ” от 16 декабря. — “Ъ”).

— Планируете разрабатывать собственный сервис по переносу контента с YouTube?

— В этом нет необходимости. Многие авторы изначально выкладывали контент в «VK Видео» или на несколько площадок сразу. Большинству не нужно что-то менять в своих паттернах (пользовательских привычках.— “Ъ”). Кроме того, энтузиасты уже сделали мини-приложения для тех, кто раньше не публиковал контент у нас.

— Есть ли сейчас у VK рекламный инвентарь, сравнимый с тем, что предоставлял YouTube?

— Да, в сентябре этого года была запущена новая программа монетизации для блогеров, она работает по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получают от 50% до 80% дохода от показов рекламы в их видео. Запустили площадку VK AdBlogger, где рекламодатели могут выбирать блогеров для сотрудничества, а авторы самостоятельно устанавливают цены за свои услуги. Более того, только с помощью VK Donut в текущем году авторы заработают более миллиарда рублей.

— Сколько планируется инвестировать в развитие «VK Видео» до конца 2025 года?

— В следующем году планируем увеличить команду разработки вдвое, чтобы сократить время от начала разработки новых функций до их вывода. Также планируем расширить инфраструктуру: в соответствии с темпами роста увеличим количество серверов, возможности облачного хранилища и защиту от кибератак.

Интервью взяла Юлия Юрасова