Интернет-трафик в России ежегодно растет примерно на 20%. При этом на его структуру сильно влияют блокировки — трафик фрагментируется из-за использования VPN. Для точек обмена трафиком, которые появились для снижения стоимости транзита трафика, такая ситуация значительно повышает издержки. О том, как растут объемы международного трафика и что компания планирует делать в новых условиях, “Ъ” рассказал гендиректор точки обмена трафиком Piter-IX Николай Метлюк.

Фото: песс-служба Piter-IX

— Как за последний год у вас изменилась структура трафика?

— Прирост всего трафика в сети Piter-IX за 2025 год составил 1,2 Тбит/с, из которых около 50% — это международный трафик. При этом именно доля зарубежного трафика в общем объеме за год сильно не поменялась. Российский трафик превалирует в соотношении 80/20, и отечественные платформы прибавляют в объемах потребления контента и активной абонентской базе.

— Как это влияет на ваш бизнес?

— Увеличение объема зарубежного трафика влияет негативно. У нас трафик не делится на российский и международный, для оператора цена единая, поэтому рост иностранного трафика увеличивает издержки. А еще к стоимости трафика добавляется обслуживание ТСПУ.

— Как изменились цены на каналы и как изменилась маршрутизация? С чем это связано?

— Цены на каналы не изменились, но объемы трафика заметно растут, и для обеспечения качества их необходимо расширять. А контракты на международные каналы все в иностранной валюте, поэтому колебания курсов валют для нас тоже болезненны. Российские операторы платят в рублях, поэтому очень хочется видеть «доллар по 30».

Маршрутизация усложнилась, трафик стал более «фрагментированным»: с одной стороны, многие зарубежные сайты и платформы в результате действия санкций запрещают доступ c российских IP-адресов, с другой стороны, российские надзорные органы блокируют иностранные платформы из-за нарушений ими нашего законодательства. В итоге стало сложнее получить «доступ ко всему миру», и за это приходится платить больше и пользователям — за VPN, и операторам, поскольку рост использования VPN приводит к увеличению объемов зарубежного трафика. Также выросли объемы трафика от операторов фиксированного ШПД — в связи с регулярными отключениями мобильного интернета по всей стране.

— Как на вас сказывается регулирование?

— Регуляторные требования увеличивают издержки, это в любой отрасли и стране так. Кроме прямых затрат есть еще и косвенные: нужно больше специалистов, чтобы выполнять требования регуляторов, нужны юристы и консалтеры. Бесспорно, регулирование отрасли необходимо, но бизнесу для развития нужно больше свободы и желательно реальных обсуждений с профильными министерствами и ведомствами их инициатив.

— Как вы планируете развивать бизнес в нынешних условиях?

— В 2025 году мы активно развивали свою сеть: обновили оборудование в ключевых узлах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и т. д. Планируем и далее развивать экосистему и взаимодействовать с российскими CDN и облачными платформами, расширять географию прямого подключения для локализации трафика в регионах.

Наша цель — обеспечить для небольших операторов доступ к качественному контенту наряду с крупными игроками.

В планах — размещение кэширующих серверов в своих точках доступа в регионах и предоставление местным операторам комплексной услуги: доступ к кэшам российских контент-платформ, нашим точкам обмена трафиком в РФ и за рубежом и глобальный доступ к интернету в формате Full View IP-транзит. Piter-IX поставил цель в 2027 году достигнуть 1 тыс. подключенных автономных систем и пиковой нагрузки 10 Тбит/c. К апрелю 2026 года мы уже достигли 630 автономных систем и 5,5 Тбит/с пиковой нагрузки, и планируем двигаться такими же темпами.

Интервью взял Алексей Жабин