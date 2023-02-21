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«Необходимо обеспечить производство верхнеуровневых процессоров»

Блицинтервью

О проблемах и возможностях отечественных производителей и разработчиков микроэлектроники рассказал “Ъ” гендиректор Зеленоградского нанотехнологического центра Анатолий Ковалев.

Анатолий Ковалев

Анатолий Ковалев

Фото: Из личного архива

Анатолий Ковалев

Фото: Из личного архива

— Как санкции 2022 года повлияли на работу российских производителей микроэлектроники?

— Ограничения в первую очередь осложнили возможность доступа к современным технологиям производства. Удалось решить часть проблем, связанных с выпуском ЭКБ (электронно-компонентной базы.— “Ъ”) с топологическими нормами до 180 нм. Что касается доступа к технологиям уровня 90 нм и ниже, продолжаются мероприятия по развитию кооперации с фабриками в дружественных странах, в первую очередь в Азии. Также идет модернизация у российских производителей.

Важно помнить, что организация контрактного производства за рубежом — лишь часть работы. Нужно перепроектировать компонентную базу под требования новых партнеров: каждое предприятие работает с определенными библиотеками решений и по определенным стандартам. Пока эти задачи решить не удалось.

— При этом хотелось бы отметить наиболее существенный, на мой взгляд, факт: отечественным дизайн-центрам удалось сохранить возможности проектирования современной ЭКБ, а именно доступ к необходимому программному обеспечению и кадровые ресурсы.

— Ваше предприятие в 2021 году стало исполнителем одного из госконтрактов Минпромторга по разработке российского оборудования для производства полупроводников. Как идут работы, не повлияли ли санкции?

— Производством занимаемся не только мы. Это крупный государственный проект по созданию линейки необходимого оборудования. Конкретно у нас стоит задача разработать фотолитографическую установку. В первую очередь речь идет о проектных нормах 350 нм.

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Наша компания продолжает работу в том числе в кооперации с белорусскими партнерами, один из них — завод «Планар». Есть трудности с доступностью ряда зарубежных компонентов, но они решаемы. Уже в этом году начинаем собирать заявки от потенциальных покупателей. Первую серийную партию планируем запустить в начале 2025 года.

— Очевидно, что это капиталоемкий проект, который невозможно окупить только внутри российского рынка. Планируется ли экспорт установок?

— Да, мы рассматриваем для себя для этих целей рынки стран Юго-Восточной Азии.

— На ваш взгляд, сегодня, с учетом текущей ситуации, как должна развиваться российская индустрия?

— Я думаю, здесь должен быть сбалансированный подход. Российские дизайн-центры должны пытаться найти способ разрабатывать микроэлектронику по топологическим нормам ниже 65 нм, иначе будут утрачены уникальные компетенции. Важно понимать, что запустить в России такие производства сложно и сделать это в ближайшее время не получится.

Освоение серийного производства микроэлектроники по технологии в 65 нм и «толще» на российских микроэлектронных фабриках должно стать одним из приоритетных направлений развития отрасли.

— Сейчас много обсуждают технологический суверенитет. Если говорить о микроэлектронике, где тот минимум, к которому надо стремиться?

— В идеале необходимо обеспечить возможность производства в России верхнеуровневых процессоров с топологическими нормами 28 нм и ниже. В настоящее время критических проблем с их производством за рубежом нет. Они ввозятся в страну в том числе благодаря параллельному импорту.

Если говорить о краткосрочных задачах развития отрасли, то для решения основных проблем достаточно будет освоения серийного производства по технологии 65 нм. По большому счету компоненты, которые присутствуют в большей части электроники, соответствуют нормам 65–180 нм. Это компоненты для автомобильной электроники, периферийное оборудование в телекоммуникационной инфраструктуре, оборудование интернета вещей, решения для критической информационной инфраструктуры.

Интервью взял Никита Королев

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